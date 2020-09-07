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Футболист киевского "Динамо" попал в список возможных трансферов "Манчестер Юнайтед"

7 сентября, 15:51

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Защитник Виталий Миколенко впечатлил скаутов клуба не по годам зрелыми действиями

Еще один игрок чемпионата Украины по футболу может оказаться в английской Премьер-лиге. 21-летний защитник киевского "Динамо" Виталий Миколенко попал в короткий список желаемых приобретений "Манчестер Юнайтед". К слову, недавно "Наполи" остановил переговоры по Миколенко, узнав, сколько киевляне хотят получить за парня.

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О том, что левый крайний "Динамо" заинтересовал "МЮ", сегодня сообщило издание Manchester Evening News со ссылкой на свои источники. Молодой защитник впечатлил скаутов "Красных дьяволов" в том числе и в составе сборной Украины, где он является основным исполнителем.

Примечательно, что на позицию на левом фланге команды Уле-Гуннара Сульшера, кроме Миколенко, претендует испанец Серхио Регилон. Он принадлежит "Реалу", но минувший сезон прекрасно провел в аренде в "Севилье". Кстати, вчера он получил травму после нарушения со стороны Виктора Коваленко, а наш футболист увидел перед собою желтую карточку.

Оба конкурента имеют контракты с клубами до 2023 года. Допускают, что приобретение левого защитники "МЮ" отложит до следующего трансферного окна. В первую очередь, норвежский тренер хочет усилить центральную зону.

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В июле легендарный тренер "Динамо" раскритиковал игру команды, но выделил Миколенко.

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Смотрите, как Виталий забивал за "Динамо" в Лиге Европы в ворота шведского "Мальме":

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футбол Динамо Киев Манчестер Юнайтед трансфер Виталий Миколенко Уле-Гуннар Сульшер
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