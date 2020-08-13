"Наполи" остановил переговоры по Миколенко, узнав, сколько хочет за него "Динамо": прозвучала сумма

По данным итальянских источников, "Наполи" готов заплатить за игрока 10 млн евро. Киевский клуб хочет в 3,5 раза больше

Итальянский "Наполи" приостановил переговоры по трансферу защитника киевского "Динамо" Виталия Миколенко, сообщает Corriere dello Sport. Это вызвано спорами относительно суммы перехода. Итальянский клуб предполагал, что покупка 21-летнего украинца обойдется ему в 10 миллионов евро, тогда как "Динамо", согласно итальянским СМИ, хочет выручить за игрока 35 млн.

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Отметим, что финансово-футбольный портал Тransfermarkt оценивает Виталия Миколенко в 9 миллионов евро, его контракт с киевлянами рассчитан до лета 2023 года.

Виталий Миколенко / Фото: Facebook

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Ранее в "Динамо" назвали двух футболистов, которые перейдут в "Реал" или "Барселону". В европейских грандах бывший селекционер киевлян, а ныне ассистент главного тренера Мирчи Луческу Огнен Вукоевич видит Миколенко и Цыганкова. "Но не сейчас, а через год-два", – говорил недавно хорват.

А накануне в СМИ прозвучало имя главного любимчика Луческу в "Динамо". По словам журналиста Игоря Бурбаса, новый наставник киевлян будет строить игру команды через чемпиона мира U-20 Супрягу: "И, скорее, расстанется с Цыганковым и даже Миколенко, чем с Владиславом".

Смотрите, как Миколенко забивает за "Динамо"

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