Футболист, которого выгнал Моуринью, уничтожил островитян: все голы матча Шотландия – Бельгия

Кевин де Брейне против Шотландии: гол и три передачи / Фото: AFP

Сборная Шотландии потерпела разгром от национальной команды Бельгии со счетом 0:4 в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020. Счет был открыт на девятой минуте. Автором гола стал Ромелу Лукаку, ему ассистировал Кевин Де Брейне. В середине тайма преимущество бельгийской сборной увеличил Томас Вермален с передачи Де Брейне. Еще через несколько минут счет до крупного довел Тоби Алдервейрелд. Голевой пас вновь отдал Де Брейне. В концовке встречи отличился уже и Де Брейне с паса Лукаку.

Интересно, что Кевин Де Брейне, трансферную стоимость которого оценивают в 130 миллионов евро, в свое время был изгнан из "Челси" Жозе Моуринью за конфликт с тренером и отказ сидеть на скамейке запасных.

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Обзор матча Шотландия – Бельгия 0:4

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Бельгия, набрав 18 очков, лидирует в турнирной таблице группы I. Шотландия (6) занимает предпоследнее, пятое место.

1 БЕЛЬГИЯ 6 6 0 0 19-1 18 2 РОССИЯ 6 5 0 1 18-4 15 3 КАЗАХСТАН 6 2 1 3 8-9 7 4 КИПР 6 2 1 3 11-6 7 5 ШОТЛАНДИЯ 6 2 0 4 5-13 6 6 САН-МАРИНО 6 0 0 6 0-28 0

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