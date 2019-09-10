Футболист, которого выгнал Моуринью, уничтожил островитян: все голы матча Шотландия – Бельгия

Сборная Шотландии потерпела разгром от национальной команды Бельгии со счетом 0:4 в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020. Счет был открыт на девятой минуте. Автором гола стал Ромелу Лукаку, ему ассистировал Кевин Де Брейне. В середине тайма преимущество бельгийской сборной увеличил Томас Вермален с передачи Де Брейне. Еще через несколько минут счет до крупного довел Тоби Алдервейрелд. Голевой пас вновь отдал Де Брейне. В концовке встречи отличился уже и Де Брейне с паса Лукаку.
Интересно, что Кевин Де Брейне, трансферную стоимость которого оценивают в 130 миллионов евро, в свое время был изгнан из "Челси" Жозе Моуринью за конфликт с тренером и отказ сидеть на скамейке запасных.
Читайте также: Бельгия деклассировала Шотландию и еще 9 матчей отбора Евро-2020
Обзор матча Шотландия – Бельгия 0:4
Бельгия, набрав 18 очков, лидирует в турнирной таблице группы I. Шотландия (6) занимает предпоследнее, пятое место.
|1
|БЕЛЬГИЯ
|6
|6
|0
|0
|19-1
|18
|2
|РОССИЯ
|6
|5
|0
|1
|18-4
|15
|3
|КАЗАХСТАН
|6
|2
|1
|3
|8-9
|7
|4
|КИПР
|6
|2
|1
|3
|11-6
|7
|5
|ШОТЛАНДИЯ
|6
|2
|0
|4
|5-13
|6
|6
|САН-МАРИНО
|6
|0
|0
|6
|0-28
|0
Читайте также: Украина – Нигерия онлайн матча 10 сентября
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк