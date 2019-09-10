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Футболист, которого выгнал Моуринью, уничтожил островитян: все голы матча Шотландия – Бельгия

10 сентября, 10:58

Сборная Бельгии разгромила команду Шотландии на выезде

Кевин де Брейне против Шотландии: гол и три передачи

Кевин де Брейне против Шотландии: гол и три передачи / Фото: AFP

Сборная Шотландии потерпела разгром от национальной команды Бельгии со счетом 0:4 в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020. Счет был открыт на девятой минуте. Автором гола стал Ромелу Лукаку, ему ассистировал Кевин Де Брейне. В середине тайма преимущество бельгийской сборной увеличил Томас Вермален с передачи Де Брейне. Еще через несколько минут счет до крупного довел Тоби Алдервейрелд. Голевой пас вновь отдал Де Брейне. В концовке встречи отличился уже и Де Брейне с паса Лукаку.

Интересно, что Кевин Де Брейне, трансферную стоимость которого оценивают в 130 миллионов евро, в свое время был изгнан из "Челси" Жозе Моуринью за конфликт с тренером и отказ сидеть на скамейке запасных.

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Обзор матча Шотландия – Бельгия 0:4

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Бельгия, набрав 18 очков, лидирует в турнирной таблице группы I. Шотландия (6) занимает предпоследнее, пятое место.

1 БЕЛЬГИЯ660019-118
2  РОССИЯ650118-415
3  КАЗАХСТАН62138-97
4  КИПР621311-67
5  ШОТЛАНДИЯ62045-136
6  САН-МАРИНО60060-280

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Источник: Сегодня|Спорт

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