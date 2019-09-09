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Германия после фиаско и еще 9 матчей отбора Евро-2020: расписание всех игр понедельника

9 сентября, 11:57

В центральном поединке дня Бундесмашина будет реабилитироваться за оплеуху от Голландии

Тренер немцев Лев и форвард Вернер

Тренер немцев Лев и форвард Вернер / Фото: Reuters

Отбор на Евро-2020 набирает обороты. В понедельник, 9 сентября, пройдут еще 10 матчей квалификации континентального первенства. В центральном из них сенсационная Северная Ирландия, выигравшая все четыре предыдущих своих поединка, принимает дома Германию, которая после недавнего поражения от Голландии (2:4) оказалась под угрозой пропуска финальной части чемпионата Европы-2020.

Смотрите, как Германия проиграла дома Голландии

 

Отбор Евро-2020. Понедельник, 9 сентября

ГРУППА E
19:00 Азербайджан – Хорватия
ТВ: "Футбол 1"
21:45 Венгрия – Словакия

 

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ГРУППА C
21:45 Сев.Ирландия – Германия
ТВ: "Футбол 1"
21:45 Эстония – Голландия

ГРУППА G
21:45 Польша – Австрия
21:45 Словения – Израиль
21:45 Латвия – Македония

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ГРУППА I
21:45 Россия – Казахстан
21:45 Шотландия – Бельгия
ТВ: "Футбол 2"
21:45 Сан-Марино – Кипр

Онлайн-трансляция матчей отбора Евро-2020 – на oll.tv (в подписке)

Напомним, что сборная Украины накануне разгромила на выезде Литву (3:0) и стала на шаг ближе к финальной части Евро-2020. Для выхода на чемпионат Европы команде Шевченко осталось одолеть дома Литву и не проиграть Сербии на выезде 0:5. Все расклады для сборной Украины после победы над Литвой.

Также мы писали, что после победы Украины над Литвой Шевченко сделал нефутбольное заявление: "Наверное, более важно, чем наша игра, что сегодня были освобождены наши военнопленные, моряки и остальные ребята. Произошел обмен, мы тоже за этим всем следили. Думаю, это важное событие сегодня для Украины. Все закончится и будет хорошо", - сказал Шевченко.

Смотрите, как Украины обыгрывала Литву

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сборная Германии Евро-2020 сборная Северной Ирландии

Источник: Сегодня|Спорт

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