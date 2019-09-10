Украина – Нигерия: онлайн матча команды Шевченко против Африканских бразильцев

Цыганков и Коноплянка / Фото: Getty Images

Сборная Украины спустя 10 лет возвращается на "Днепр-Арену". Во вторник, 10 сентября, команда Андрея Шевченко проводит тут товарищеский матч с бронзовым призером Кубка Африки-2019 Нигерией, которую в футбольном мире наградили сразу двумя прозвищами – Суперорлы и Африканские бразильцы. Это первая встреча в истории команд. Начало поединка Украина – Нигерия – в 21:30.

УКРАИНА – НИГЕРИЯ – 0:0

После победы над Литвой в отборе на Евро-2020 Андрей Шевченко обещает выпустить против Нигерии игроков, которых мы не видели на поле в Вильнюсе. В частности, ожидается выход принадлежащего "Реалу" Андрея Лунина – лучшего голкипера молодежного ЧМ-2019, а также подписавшего на днях контракт с "Шахтером" Евгения Коноплянки. Для обоих матч против Нигерии, несмотря на товарищеский статус, будет знаковым, ведь они возвращаются на некогда домашний свой стадион – "Днепр-Арену".

Кстати, на победном для себя ЧМ-2019 среди молодежи Лунин отбил пенальти в матче с нигерийцами, который завершился вничью (1:1).

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Ориентировочный состав Украины на матч с Нигерией: Лунин – Караваев, Бурда, Матвиенко, Миколенко – Безус, Степаненко, Зинченко – Цыганков, Мораес, Коноплянка

Напомним вам, как умеет забивать Коноплянка

А вот какие сейвы умеет делать Лунин

Сейвы в исполнении Лунина. Instagram игрока

Букмекеры о матче Украина – Нигерия. Команду Андрея Шевченко называют фаворитом матча на "Днепр-Арене". На ее победу установлен коэффициент 1.72, на ничью – 3.50, на победу африканцев – 5.00. Таким образом вероятность выигрыша Украины оценивают в 54 процента, мирового исхода – в 27 процентов, а выигрыша Нигерии – в 19 процентов. При этом букмекеры прогнозируют не очень результативный поединок. Котировки на то, что будет забито менее 2,5 голов, составляют 1.57. А на то, что более 2,5 голов, – 2.30.

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Тренировка Украины на "Днепр-Арене" перед матчем с Нигерией

Тренировка Нигерии на "Днепр-Арене" перед матчем с Украиной

Украина и Нигерия в рейтинге ФИФА. В рейтинге футбольных сборных планеты Украина занимает 25-е место, Нигерия – на восемь строчек ниже нас, она – 33-я.

Потери Нигерии перед матчем с Украиной. Тренер сборной Нигерии – 66-летний немец Гернот Рор – оставил вне состава на игру с украинцами самого дорогого игрока нигерийской сборной – полузащитника "Лестера" Уилфреда Ндиди, которого портал Transfermarkt оценивает в 35 миллионов евро. Ему дали восстановиться после травмы. Из-за повреждения не сыграет с Украиной и капитан Нигерии – Ахмед Муса. Зато на поле "Днепр-Арены" украинские болельщики могут увидеть нашего старого знакомого – экс-форварда "Зари" Денниса Бонавентуре, выступающего сейчас за "Брюгге".

Смотрите, как забивает нигериец Деннис Бонавентуре

СОСТАВ НИГЕРИИ НА МАТЧ С УКРАИНОЙ

Вратари: Узохо ("Эльче", Испания), Эзенва ("Катсина Юнайтед", Нигерия), Окою ("Фортуна" Д, Германия)

Защитники: Эконг ("Удинезе", Италия), Балогун ("Брайтон", Англия), Идову ("Локомотив", Россия) Коллинс ("Падерборн", Германия)

Полузащитники: Ивоби ("Эвертон", Англия), Эсити ("Гент", Бельгия), Этобо ("Сток Сити", Англия), Арибо ("Рейнджерс", Шотландия)

Нападающие: Осимхен ("Лилль", Франция), Симон ("Нант", Франция), Майя ("Бордо", Франция), Самюэль Калу ("Бордо", Франция), Чуквуезе ("Вильярреал", Испания), Онуачу ("Мидтьюлланн", Дания), Бонавентуре ("Брюгге", Бельгия).

Кстати, сборная Нигерии практикует товарищеские матчи не только с национальными командами, но и с клубами. Например, в прошлом году африканцы играли "товарняк" с мадридским "Атлетико", которому уступили со счетом 2:3.

Обзор матча Нигерия – Атлетико (2:3)

Заявления перед матчем Украина – Нигерия

"Спарринг с Украиной станет началом нашей подготовки к отборочному циклу следующего Кубка африканских наций.У нас молодая команда, и нам хотелось бы удачно стартовать на новом этапе. Матч с Украиной – настоящий вызов для нашей команды. Впрочем, учитывая, что поединок будет носить статус товарищеского, его результат отходит для меня на второй план", – заявил перед матчем с украинцами тренер сборной Нигерии Гернот Рор.

"Я очень рад возвращению домой. Но насколько я готов к игре - решать тренерскому штабу. Можно сказать, что физически чувствую себя хорошо. Мои мысли уже свободны, поэтому я готов отдаваться игре на все сто процентов. Если мне придется выйти на поле - это будет для меня как второй дебют. Я мечтаю об этом, хочу еще раз увидеть, как болеют днепровские фаны. Знаю точно – будет жарко", – говорит вингер сборной Украины Евгений Коноплянка.

"На поле появятся новые лица. Кто-то выйдет в старте, кто-то - на замену. Дадим шанс тем, кто играл меньше. Микротравм нет, все тренируются. Изменения в составе однозначно будут. Что касается нашего соперника, то сейчас тяжело найти в соперники европейскую команду, потому что все участвуют в отборочном цикле. Поэтому мы нашли очень хорошую команду, призера Кубка Африки-2019. Сборная Нигерии физически сильна, с хорошими исполнителями, большинство из которых играет в Англии. Матч будет очень интересным. Коноплянка? Как и все, он отдается на сто процентов. В течение лета он ждал трансфера, потому выпал из тренировочного процесса. Я очень рад, что он перешел в "Шахтер". Это плюс и для него, и для новой команды, и для всей Украины. Женя представляет национальную сборную, и очень важно, чтобы он играл, набирал форму", – отметил главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко.

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Напомним, разгромив субботу на выезде Литву (3:0), Украина стала на шаг ближе к финальной части Евро-2020. Для выхода на чемпионат Европы команде Шевченко осталось одолеть дома Литву и не проиграть Сербии на выезде 0:5. Все расклады для сборной Украины после победы над Литвой.

Также сообщалось, что стал известен статус вильнюсской победы Украины для Шевченко. Выигрыш со счетом 3:0 оказался самой крупной выездной победой Шевы-тренера в официальных встречах у руля национальной команды, которую он возглавляет с лета 2016 года.

Все подробности в спецтеме Сборная Украины

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