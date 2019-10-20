Футболист "Лацио" запутался в футболке, празднуя гол: курьезное видео

Курьезный эпизод случился в компенсированное время матча 8-го тура чемпионата Италии между "Лацио" и "Аталантой" (3:3). Команда Руслана Малиновского вела после первого тайма в три мяча, но упустила победу на последних секундах после гола Чиро Иммобиле.

Нападающий "Лацио" так обрадовался забитому мячу, что на эмоциях решил снять футболку, хотя это запрещено правилами и наказывается предупреждением. Тем не менее, сделать это с первого раза у него не получилось. Итальянец пытался стянуть майку, но запутался в ней и упал под рекламные щиты. Только в таком положении ему удалось стянуть экипировку. Видео празднования гола тут же стало вирусным в соцсетях.

Реклама

Добавим, что Руслан Малиновский вышел в стартовом составе "Аталанты" и отыграл до финального свистка, но результативными действиями не отличился.

Ранее мы писали, что футболист упал в трехметровый ров, празднуя гол. Эта была лишь первая игра 25-летнего бразильца в новой команде и он, вероятнее всего, просто не знал о таких особенностях домашней арены его команды.

Также мы писали, как дети Криштиану Роналду радовались голам отца в ворота Литвы. "Победоносный, уникальный, непреодолимый, неповторимый, неподражаемый, непобедимый. Моя любовь. Мы любим тебя, Криштиану. Горжусь тобой. Четыре гола, по одному на каждого ребенка", – подписала видео невеста футболиста Джорджина Родригес.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама