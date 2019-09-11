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Так за Роналду не болеет никто: появилась реакция детей Криштиану на гол в ворота Литвы

11 сентября, 15:24

Португальский форвард воспитывает со своей девушкой четырех малышей

Роналду со своей семьей

Роналду со своей семьей / Фото: Instagram

Джорджина Родригес, девушка форварда сборной Португалии Криштиану Роналду, в своем Instagram опубликовала видео того, как она вместе с детьми смотрит матч отборочного турнира Евро-2020 против Литвы (5:1). Роналду в этой игре забил четыре мяча.

"Победоносный, уникальный, непреодолимый, неповторимый, неподражаемый, непобедимый, – написала Родригес. - Моя любовь. Мы любим тебя, Криштиану. Горжусь тобой. Четыре гола, по одному на каждого ребенка".

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INSTAGRAM

У Роналду – четыре ребенка. Криштиану Роналду-младший родился 17 июня 2010 года. 8 июня 2017 года у португальца появились еще два ребенка – близнецы Ева и Матеу. Имена суррогатных матерей держатся в тайне. 12 ноября 2017 года у Роналду родился первый ребенок от его девушки Джорджины Родригес – дочь Алана Мартина. При этом пресса не исключает, что сейчас девушка футболиста находится в положении.

Как мы сообщали, Роналду в 34 года остается самым быстрым нападающим в чемпионате Италии. В матче 2-го тура Серии А с "Наполи" (4:3) 34-летний форвард развил скорость 34,62 км/ч.

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футболист Криштиану Роналду Джорджина Родригес

Источник: СЭ

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