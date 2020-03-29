Футболист на авто сбежал из охваченной коронавирусом Испании. Партнеры требуют его оштрафовать

Нападающий испанской "Сельты" датчанин угандийского происхождения Пионе Систо нарушил карантин, чтобы вернуться в родную Данию. Об этом сообщает испанское издание Marca. Такой поступок возмутил его одноклубников, требующих для форварда санкций.

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25-летний Пионе Систо находился в Испании, но в какой-то момент он принял решение отправиться в Данию, не уведомив об этом клуб. Поскольку из-за коронавируса в Европе отменили практически все международные авиарейсы, Систо добирался в Данию на личном автомобиле.

Путь в Копенгаген занял около 27 часов, за это время форвард проехал 2 800 километров. Футболист сообщил о своем местонахождении уже по приезду в Данию.

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Лидеры "Сельты", узнав о проступке одноклубника, потребовали у руководства клуба применить финансовые санкции к Систо. Так что, не исключено, нападающий будет оштрафован.

Пионе Систо / Фото: Getty Images

Ранее мы сообщали, что бывший футболист "Сельты" во время пандемии коронавируса работает в аптеке. Антонио Довале поддержал семейный бизнес в Галисии.

Отметим, что на данный момент в Испании зафиксировано более 78 тысяч случаев заболевания коронавирусом, из которых 6,5 тысяч оказались смертельными. При этом 14 тысяч заболевших уже вылечились.

Смотрите, как забивает нарушитель карантина Пионе Систо

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