Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 28,14
30,86
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

Очередная трагедия в спорте: ушел из жизни легендарный защитник "Атлетико"

29 марта, 16:21

Александр Трикиша

Луис Капон выступал за "Атлетико" с 1970 по 1980 годы

Очередная трагическая новость потрясла мир спорта. В возрасте 72 лет ушел из жизни бывший защитник мадридского "Атлетико" Хосе Луис Капон. Капон выступал за "Атлетико" с 1970 по 1980 годы и стал настоящей легендой клуба. Ранее сегодня стало известно, что умер 14-летний нападающий "Атлетико" Кристиан Минчола. Причина смерти Минчолы пока не разглашается

"Семья "Атлетико" в трауре. Ушел из жизни один из наших легендарных игроков, Хосе Луис Капон. Ты всегда будешь в наших сердцах. Покойся с миром", – говорится в клубном Instagram.

Хосе Луис Капон

Хосе Луис Капон / Фото: Twitter

Всего в составе мадридского клуба он провел более 200 матчей в чемпионате Испании. Также играл за "Бургос" и "Эльче". За сборную Испании сыграл 13 матчей.

В тренде
Официально: бой Ломаченко – Лопес перенесен из-за коронавируса

Капон является двукратным чемпионом Испании, обладателем Кубка Испании, а также победителем Межконтинентального кубка.

Как мы писали ранее, сестра футболиста "Вероны" погибла в перестрелке, когда ее брат находился на другом континенте. В Гане умерла родственница полузащитника Эммануэля Агьеманга-Баду.

Смотрите также, как "Атлетико" выбил из нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов "Ливерпуль"

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

футболист чемпионат Испании Атлетико Мадрид

Источники: Сегодня|Спорт , soccernews.ru

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус против спорта в режиме онлайн: жертвы, переносы и выздоровления
Коронавирус против спорта в режиме онлайн: жертвы, переносы и выздоровленияФутбол
Алиев предложил Милевскому заработать на продаже защитных масок итальянцам
Алиев предложил Милевскому заработать на продаже защитных масок итальянцамФутбол
"Планета принадлежит не только людям": тренер "Шахтера" показал, как живет в условиях коронавирусаФутбол
"Очень тяжелое положение": Шевченко рассказал о состоянии своих друзей, заразившихся коронавирусомФутбол
"Все знают, что произошло в Италии. Но в Беларуси всем все равно": экс-игрок "Барсы" – о коронавирусеФутбол
Коронавирус не помог:
Коронавирус не помог: "МанСити" не избежит отстранения от Лиги чемпионовЛига чемпионов

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...