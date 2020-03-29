Очередная трагедия в спорте: ушел из жизни легендарный защитник "Атлетико"

Луис Капон выступал за "Атлетико" с 1970 по 1980 годы

Очередная трагическая новость потрясла мир спорта. В возрасте 72 лет ушел из жизни бывший защитник мадридского "Атлетико" Хосе Луис Капон. Капон выступал за "Атлетико" с 1970 по 1980 годы и стал настоящей легендой клуба. Ранее сегодня стало известно, что умер 14-летний нападающий "Атлетико" Кристиан Минчола. Причина смерти Минчолы пока не разглашается

"Семья "Атлетико" в трауре. Ушел из жизни один из наших легендарных игроков, Хосе Луис Капон. Ты всегда будешь в наших сердцах. Покойся с миром", – говорится в клубном Instagram.

Хосе Луис Капон / Фото: Twitter

Всего в составе мадридского клуба он провел более 200 матчей в чемпионате Испании. Также играл за "Бургос" и "Эльче". За сборную Испании сыграл 13 матчей.

Капон является двукратным чемпионом Испании, обладателем Кубка Испании, а также победителем Межконтинентального кубка.

Как мы писали ранее, сестра футболиста "Вероны" погибла в перестрелке, когда ее брат находился на другом континенте. В Гане умерла родственница полузащитника Эммануэля Агьеманга-Баду.

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