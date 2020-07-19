Футболист "Олимпиакоса" получил в Испании пять лет тюрьмы за грабеж, хранение оружия и похищение

В Испании вынесли приговор португальскому футболисту Рубену Семеду, несколько лет игравшему в Ла Лиге. 26-летний защитник выступал также за "Вильярреал" и "Уэску", но "прославился" совсем другим – участием в похищении человека, грабеже и незаконном хранении оружия. К слову, Семеду был в заявке сборной Португалии на матч с украинцами в Харькове.

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Провинциальный суд Валенсии признал футболиста виновным по нескольким статьям, пишет издание Levante El Mercantil Valenciano. Его приговорили к пяти годам тюремного заключения и штрафу в 46 тысяч евро, а также запретили въезд в Испанию в течение восьми ближайших лет. К счастью для футболиста-преступника, прошлым летом он перешел из "Вильярреала" в греческий "Олимпиакос", где и выступает, поэтому в тюрьму снова не сядет. Сам Рубен признал только часть вины.

Мрачная история, в которой Семеду выступил главным действующим лицом, произошла в 2018 году. Тогда он провел за решеткой пять месяцев, после чего его освободили по просьбе испанского клуба под залог в 30 тысяч евро. Позже "Вильярреалу" удалось избавиться от Рубена, продав его греческому гранду. За команду из Пирея он отыграл уже 44 матча, забив пять мячей.

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