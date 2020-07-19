Українська
$ 27,27
31,13
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

Футболист "Олимпиакоса" получил в Испании пять лет тюрьмы за грабеж, хранение оружия и похищение

19 июля, 14:50

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Португалец Рубен Семеду находится в Греции, где продолжает играть в Пирее

В Испании вынесли приговор португальскому футболисту Рубену Семеду, несколько лет игравшему в Ла Лиге. 26-летний защитник выступал также за "Вильярреал" и "Уэску", но "прославился" совсем другим – участием в похищении человека, грабеже и незаконном хранении оружия. К слову, Семеду был в заявке сборной Португалии на матч с украинцами в Харькове.

Реклама

Провинциальный суд Валенсии признал футболиста виновным по нескольким статьям, пишет издание Levante El Mercantil Valenciano. Его приговорили к пяти годам тюремного заключения и штрафу в 46 тысяч евро, а также запретили въезд в Испанию в течение восьми ближайших лет. К счастью для футболиста-преступника, прошлым летом он перешел из "Вильярреала" в греческий "Олимпиакос", где и выступает, поэтому в тюрьму снова не сядет. Сам Рубен признал только часть вины.

Мрачная история, в которой Семеду выступил главным действующим лицом, произошла в 2018 году. Тогда он провел за решеткой пять месяцев, после чего его освободили по просьбе испанского клуба под залог в 30 тысяч евро. Позже "Вильярреалу" удалось избавиться от Рубена, продав его греческому гранду. За команду из Пирея он отыграл уже 44 матча, забив пять мячей.

Читайте также: "Олимпиакосу" грозит понижение в классе и крупный штраф за договорной матч.

В тренде
Российская чемпионка мира по фигурному катанию покончила с собой, выпрыгнув из окна

Смотрите, как сборная Украины обыгрывала Португалию прошлой осенью

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

оружие футбол похищение грабеж Олимпиакос

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"На трибунах дети 6 лет. Водитель – без маски": тотальное нарушение карантина в украинском футболеФутбол
Прогноз, расписание и результаты 30-го тура чемпионата Украины по футболу
Прогноз, расписание и результаты 30-го тура чемпионата Украины по футболуЧУ по футболу
Украинская Премьер-лига определила дату старта следующего сезона и количество участников
Украинская Премьер-лига определила дату старта следующего сезона и количество участниковЧУ по футболу
Чемпионат Украины по футболу: расписание, прогноз и результаты 31-го тура
Чемпионат Украины по футболу: расписание, прогноз и результаты 31-го тураЧУ по футболу
ТОП-5 футбольных битв уикенда. Подкаст и прогноз от Кирилла Круторогова
ТОП-5 футбольных битв уикенда. Подкаст и прогноз от Кирилла КрутороговаФутбол
Семье футболиста, умершего во время пробежки, собрали 10 миллионов на квартиру
Семье футболиста, умершего во время пробежки, собрали 10 миллионов на квартируФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять