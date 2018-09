Футболист опозорился смешной симуляцией в чемпионате Голландии

Полузащитник "Фейеноорда" Стевен Бергейс стал главным героем насмешек в сети из-за своей неуклюжей симуляции во время матча чемпионата Голландии против "Утрехта" (1:0). Футболист рухнул на газон как подкошенный после легкого касания со стороны соперника. Арбитр оставил этот эпизод без внимания, хотя, если бы заметил, мог бы наградить симулянта и предупреждением.

And dive of the weekend goes to...



Feyenoord ace Steven Berghuis!#FEYUTR #Eredivisie pic.twitter.com/7XIkn4ehwo