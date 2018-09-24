Футболист опозорился смешной симуляцией в чемпионате Голландии

Полузащитник "Фейеноорда" Стевен Бергейс стал главным героем насмешек в сети из-за своей неуклюжей симуляции во время матча чемпионата Голландии против "Утрехта" (1:0). Футболист рухнул на газон как подкошенный после легкого касания со стороны соперника. Арбитр оставил этот эпизод без внимания, хотя, если бы заметил, мог бы наградить симулянта и предупреждением.

Ранее картинное падение Неймара на чемпионате мира стало интернет-мемом. В одном из игровых эпизодов матча против Сербии во время скоростного прохода по левому флангу Неймар был сбит у кромки поля, после чего он несколько раз перекатился по газону. Теперь болельщики придумывают смешные варианты роликов с перекатываниями звезды сборной Бразилии.

Также журналисты подсчитали, что Неймар за четыре матча турнира провел 13 минут 50 секунд, лежа на газоне. Всего против бразильца были нарушены правила 23 раза. Больше всего времени на газоне Неймар провел в игре 1/8 финала мирового первенства с командой Мексики – 5 минут 30 секунд.

Ранее мы писали, что Неймар не сумел обыграть подростка и со злости впечатал того в стенку. Бразилец приинял участие в собственном турнире и опозорился на глазах у публики.