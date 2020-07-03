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Футболист осужден на четыре года за ограбление семи домов в Англии

3 июля, 09:31

Александр Трикиша Александр Трикиша

Николас Карраско Овьедо работал вместе с братом и еще одним подельником

Бывший чилийский футболист Николас Карраско Овьедо осужден на четыре года тюрьмы за серию ограблений домов в Англии. Овьедо действовал не сам, а со своим братом и еще одним подельником. Как сообщает BBC, экс-футболист прибыл в страну в январе и поселился в отеле под вымышленным именем.

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За месяц они успели обчистить семь домов на сумму в более 100 тысяч фунтов, однако после очередного ограбления их остановила полиция и нашла в салоне автомобиля ворованные украшения и балаклаву. Напомним, что в середине марта дом футболиста "Тоттенхэма" ограбили, пока он был на игре – жене и детям угрожали мачете.

На суде все трое раскаялись в содеянном, а футболист заявил, что на преступление его толкнули тяжелые времена, поэтому Овьедо, не имевший ранее судимостей, получил четыре года тюрьмы, а его брат и подельник осуждены каждый на 4 года и 8 месяцев.

26-летний Николас Карраско Овьедо профессионально занимался футболом на родине и играл за местные клубы, однако особых успехов не достиг.

Ранее мы писали, что в Англии бывшего игрока "Ливерпуля" ограбили и несколько раз ударили ножом. Защитника Андре Уиздома подкараулили у дома его родственника.

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Источник: Сегодня|Спорт

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