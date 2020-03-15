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Дом футболиста "Тоттенхэма" ограбили, пока он был на игре – жене и детям угрожали мачете

15 марта, 11:23

Александр Трикиша

Полиция проводит расследование и опрашивает свидетелей

Четверо неизвестных ограбили дом защитника "Тоттенхэма" Яна Вертонгена, пока он принимал участие в выездном поединке 1/8 финала Лиги чемпионов против "Лейпцига" (0:3) в Германии, сообщает Daily Mail. В тот момент в доме находились жена и двое детей футболиста.

Грабители угрожали им ножами и мачете, пока искали в доме ценные вещи и деньги. Отмечается, что семья защитника не пострадала. На данный момент полиция проводит расследование и опрашивает свидетелей.

В нынешнем сезоне Вертонген принял участие в 19 матчах английской Премьер-лиги, забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу. "Тоттенхэм" набрал 41 очко в 29 матчах и занимает 8-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.

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Напомним, что в начале июня дом игрока сборной Испании ограбили, пока он ездил на Фареры. Вооруженные грабители похитили драгоценные вещи из дома Альваро Мораты. Полиция оперативно прибыла на место преступления, однако арестовать нападавших не удалось.

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Также мы писали, что дом игрока "Барселоны" обчистили перед встречей с "Реалом". Пока Семеду готовился к ответственному матчу, его дом ограбили неизвестные.

Обзор матча "Лейпциг" – "Тоттенхэм":

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ограбление Лига чемпионов Тоттенхэм Ян Вертонген

Источник: Championat.ru

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