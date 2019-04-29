Футболист, отказавший "Металлисту", получил грандиозную награду в Англии

Самый дорогой защитник мирового футбола в борьбе за звание топ-игрока АПЛ обошел одноклубника Александра Зинченко

Вирджил ван Дейк. Фото: AFP

Накануне состоялась церемония награждения лучших игроков чемпионата Англии по версии Ассоциации профессиональных футболистов (PFA). Второй год подряд награду лучшего игрока получил представитель "Ливерпуля". Если в прошлом году отметили Мохамеда Салаха, то на этот раз приз достался 27-летнему центрбеку мерсисайдцев Вирджилу ван Дейку. Среди соперников голландца были Рахим Стерлинг, Бернарду Силва, Серхио Агуэро, Садио Мане и Эден Азар.

Напомним, полтора года назад ван Дейк перешел из "Саутгемптона" в "Ливерпуль" за 85 миллионов евро, что сделало его самым дорогим защитником в истории футбола. Кстати, в свое время, в 2013 году, он мог оказаться в харьковском "Металлисте". Как рассказывал украинский агент Алексей Люндовский, "Гронинген", за который выступал тогда ван Дейк, готов был отпустить игрока в "Металлист" за 3 миллиона евро и харьковский клуб собирался эту сумму заплатить. Однако защитник в итоге отдал предпочтение "Селтику".

Отметим, что не остался без награды и одноклубник Александра Зинченко по "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг, которого считали главным конкурентом Вирджила ван Дейка. Англичанин получил приз "Лучшему молодому игроку года".

Как сообщалось ранее, форвард "Ливерпуля" Мохамед Салах на вечеринке самых влиятельных людей мира сделал фото с Дейенерис Таргариен. "Если бы Мо попросил меня, я бы составил ему компанию", – сказал по этому поводу коуч мерсисайдцев Юрген Клопп.

Также сообщалось, что другой английский клуб, "Вест Хэм", нашел замену для Ярмоленко в "Ювентусе". Пока украинец восстанавливается после травмы, руководство лондонцев подыскало ему колумбийскую альтернативу.

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