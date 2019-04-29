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"Вест Хэм" нашел замену для Ярмоленко в "Ювентусе" – СМИ

29 апреля, 11:49

Пока украинец восстанавливается после травмы, руководство лондонского клуба подыскало ему альтернативу

Куадрадо может занять позицию Ярмолы
Куадрадо может занять позицию Ярмолы. Фото: Getty Images

Похоже, английский "Вест Хэм" на намерен делать серьезную ставку на украинского футболиста Андрея Ярмоленко, который продолжает восстанавливаться после прошлогодней травмы и раньше следующего сезона на поле не вернется. Как сообщает итальянское издание Tuttosport, лондонский клуб на позицию правого вингера, на которой действует наш вингер, намерен пригласить колумбийского полузащитника "Ювентуса" Хуана Куадрадо. 30-летний Куадрадо не доволен тем количеством игрового времени, которое предоставляют ему в Турине, и готов покинуть ряды чемпионов Италии.

Кстати, неделю назад Куадрадо стал героем забавного фото. Во время празднования скудетто "Ювентуса" колумбиец запрыгнул на Криштиану Роналду и принялся распылять баллончик с пеной прямо на голову португальцу.

Впрочем, на Куадрадо, который в 19 матчах за "Ювентус" в нынешнем сезоне забил 1 гол, есть и другие претенденты. Речь об "Уотфорде". Также возможен его трансфер в один из испанских клубов.

Как сообщалось ранее, Андрей Ярмоленко, восстанавливаясь после травмы, выпил с одноклубниками по "Вест Хэму" и стал членом банды латиносов. Появилось фото посиделок Андрея с партнерами во время игровой паузы.

Также сообщалось, что Зидан отпускает к Ярмоленко в Лондон "мадридского Иньесту". Одноклубником украинца в "Вест Хэме" станет полузащитник "Реала" Себальос. Цена вопроса – 18 миллионов фунтов.

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Тег чемпионат Англии, чемпионат Италии, Андрей Ярмоленко, Вест Хэм, Ювентус

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Сегодня|Спорт

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