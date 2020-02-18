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Футболист под наркотиками убил и изнасиловал подругу детства

18 февраля, 10:37

До этого у Джозефа Тревора уже были проблемы с законом в связи с обвинениями в изнасиловании

/ Фото: AFP

Британский футболист полупрофессиональной команды "Ньюкасл Таун" Джозеф Тревор приговорен к пожизненному тюремному заключению за изнасилование и убийство 18-летней девушки. Трагедия произошла в апреле прошлого года. Как сообщает Daily Star, убийца был знаком со своей жертвой еще со школы.

Тревор встретил Меган Ньютон на выходе из ночного клуба. Девушка пригласила его к себе домой, где позже тело девушки с девятью ножевыми ранениями на спине нашла полиция.

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Интересно, что ранее у футболиста были проблемы с законом, связанные с обвинениями в изнасиловании, но тогда ему удалось избежать суда. По информации источника, конфликт с Меган у него случился из-за того, что она рассказала об инциденте друзьям.

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Также сообщается, что в день убийства Тревор употреблял алкоголь и наркотики – кетамин и, возможно, кокаин.

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убийство футболист изнасилование

Источники: Eurosport , Сегодня|Спорт

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