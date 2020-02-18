В Китае неожиданно умер призер чемпионата Украины по фигурному катанию

Николай Бондарь. Фото: skating.com.ua

Бывший украинский фигурист Николай Бондарь умер в Китае 15 февраля. О трагической новости сообщили на форуме forum.skating.com.ua. Сообщается, что причиной смерти 29-летнего спортсмена стал инфаркт, сердце остановилось во время сна. Спортсмена похоронят на родине 19 февраля.

Бондарь был бронзовым призером чемпионата Украины по фигурному катанию, участвовал на Юниорском чемпионате мира 2007/08 годов и неоднократно принимал участие в юниорских Гран-При. После завершения карьеры украинец отправился в Китай, где работал тренером в городе Сучжоу.



Фото: skating.com.ua

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