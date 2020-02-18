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В Китае неожиданно умер призер чемпионата Украины по фигурному катанию

18 февраля, 09:58

Украинский спортсмен работал тренером в городе Сучжоу

Николай Бондарь. Фото: skating.com.ua

Николай Бондарь. Фото: skating.com.ua

Бывший украинский фигурист Николай Бондарь умер в Китае 15 февраля. О трагической новости сообщили на форуме forum.skating.com.ua. Сообщается, что причиной смерти 29-летнего спортсмена стал инфаркт, сердце остановилось во время сна. Спортсмена похоронят на родине 19 февраля.

Бондарь был бронзовым призером чемпионата Украины по фигурному катанию, участвовал на Юниорском чемпионате мира 2007/08 годов и неоднократно принимал участие в юниорских Гран-При. После завершения карьеры украинец отправился в Китай, где работал тренером в городе Сучжоу.


Фото: skating.com.ua

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Ранее мы писали, что спортивный чиновник ушел в отставку в связи с громким скандалом об изнасиловании. Дидье Гайаге подал в отставку после заседания совета. Увольнения Гайаге ранее потребовало Министерство спорта на фоне появившейся информации о совращении французскими тренерами несовершеннолетних фигуристок.

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Также сообщалось, что врачи борются за жизнь российской фигуристки, которая упала на репетиции в Швейцарии. Девушка должна была принимать участие в открытии юношеских Олимпийских игр в Лозанне. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

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умер фигуристы фигурное катание

Источник: Сегодня|Спорт

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