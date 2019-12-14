Саша с Магадана: Неймар явился на благотворительный ужин с российской моделью-убийцей

Неймар и Саша Лусс / Фото: Getty Images

Форвард "Пари Сен-Жермен" Неймар в четверг побывал на благотворительном ужине в Париже. Как сообщает Sportbuzzer, бразильский футболист прибыл на мероприятие в компании российской модели и актрисы Саши Лусс. Мероприятие было организовано компанией AEM, которая собирает средства для помощи детям из неблагополучных семей в Руанде. Кстати, "ПСЖ" хочет расстаться с Неймаром и сбросил цену на него почти вдвое.

Во время самого ужина Неймар общался с другой моделью – француженкой Синди Бруной, но за одним столиком он сидел с россиянкой Александрой. Позже СМИ раскопали, что футболист лайкал ее фото в Instagram.

Александра Лусс родилась в Магадане, но еще в детстве с семьей переехала в Москву. В 13 лет девушка попала в модельное агентство. Но всю свою жизнь она мечтала о карьере актрисы, а модельный бизнес рассматривала лишь как способ засветиться. Параллельно с этим девушка поступила в Кембридж на факультет "История литературы" и постоянно совершенствовалась. В начале 2010-х годов дела в модельном бизнесе у нее пошли в гору – Саша снялась для множества известных домов, а также снялась топлес для календаря известного бренда.

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Фото: instagram.com/sashaluss

Мечта об актерской карьере исполнилась в 2017 году, когда девушка сыграла небольшую роль в фильме "Валериан и город тысячи планет", а в этом году она уже сыграла главную роль в боевике Люка Бессона "Анна" – о советской разведчице-киллере, которая покрывала настоящую профессию работой моделью.

Ранее был назван самый обсуждаемый футболист года в Twitter. Звезды "Барселоны" и "Ювентуса" Месси и Роналду остались за спиной у Неймара, который в 2019-м почти не забивал.

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