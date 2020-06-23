Футболист прятался от коронавируса, а умер от малярии

Спортсмен заразился малярией, когда отправился к родственникам в период пандемии

Футболист сборной Того Косси Кудагба скончался в возрасте 24 лет. Игрок заразился малярией, когда он решил покинуть город Кара на севере страны, чтобы остаться со своими родственниками в Девье, в пригороде столицы Ломе, в период пандемии коронавируса.

"Исполнительный совет федерации футбола Того хочет выразить глубочайшие соболезнования семье футболиста, близким, его клубу АСКК, а также персоналу и игрокам национальной сборной", – говорится в сообщении.

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Кудагба дважды подряд становился лучшим бомбардиром лиги Того. На его счету три матча в составе национальной команды.

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