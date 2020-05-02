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Футболист "ПСЖ" получит медаль чемпиона Франции за одну сыгранную минуту

2 мая, 09:37

Александр Трикиша

Испанский футболист в начале сезона был отдан в аренду в другую команду, но успел отыграть в одном матче

Испанский вингер "Пари Сен-Жермен" Хесе получит золотую медаль чемпиона Франции, хотя провел в Лиге 1 всего одну минуту в матче 4-го тура против Метца (2:0). Футболист начинал сезон в составе парижан, но в начале сентября был отдан в аренду в португальский "Спортинг". Тем не менее, согласно местному регламенту, одной сыгранной минуты хватило, чтобы получить звание чемпиона, сообщает AS.

Напомним, что чемпионат Франции завершили досрочно из-за пандемии коронавируса. Руководство Лиги 1 постановило, что "ПСЖ" станет чемпионом, так как лидировал в текущей турнирной таблице. Следом за ним финишировали "Марсель" и "Ренн".

Правда, такое решение понравилось не всем командам. Руководители клубов, оставшихся без еврокубков, уже пригрозили судом. В связи с этим министр спорта Франции призвала клубы "принять свои потери", но и от суда не отговаривала. Известная в прошлом пловчиха Роксана Марасиняню ответила на возмущенные заявления команд национального чемпионата.

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Смотрите, как "ПСЖ" играл до карантина:

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футболист чемпионат Франции псж Хесе Родригес

Источник: Сегодня|Спорт

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