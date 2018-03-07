Футболист "ПСЖ" высморкался и вытер руку о Криштиану Роналду

Защитник французского футбольного клуба "ПСЖ" Дани Алвес высморкался и вытер руку о нападающего мадридского "Реала" Криштиану Роналду во время матча Лиги чемпионов.

Во время ответного поединка в рамках 1/8 финала турнира Алвес вытер руку о Роналду незаметно, приобнять форварда мадридцев в одном из игровых эпизодов.

Встреча в Париже на "Парк де Пренс" во вторник завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. У победителей отличились Криштиану Роналду (51-я минута) и Каземиро (80). В составе хозяев поля мяч забил Эдинсон Кавани (71). С 66-й минуты парижане играли в меньшинстве – вторую желтую карточку получил полузащитник Марко Верратти. Видео голов и моментов матча "ПСЖ" – "Реал" – 1:2.

Роналду забил свой 12-й гол в рамках нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов. При этом португалец сумел отличиться во всех проведенных матчах турнира.

Отметим, что в среду в Лиге чемпионов интересным обещает быть поединок "Тоттенхэм" – "Ювентус". В первом матче три недели назад команды выдали результативную ничью – 2:2, и теперь судьба билета в четвертьфинал решится в Лондоне. Смотреть матч "Тоттенхэм" – "Ювентус": трансляции на ТВ и в интернете.