Видео голов и моментов матча "ПСЖ" – "Реал" – 1:2

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Обзор ответного поединка 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором команда "Реал" снова победил

&quot;ПСЖ&quot; - &quot;Реал&quot; - 1:2. Фото AFP
"ПСЖ" - "Реал" - 1:2. Фото AFP

Мадридский "Реал" на выезде в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов обыграл французский "ПСЖ" и вышел в четвертьфинал турнира. Поединок завершился со счетом 2:1 в пользу команды Зинедина Зидана.

В первом тайме зрители голов не увидели. Во втором Криштиану Роналду высоко выпрыгнул в чужой штрафной площадке и головой пробил мимо вратаря французского клуба. Этот гол стал для португальца 12-м в нынешней Лиге чемпионов, он забивает в девяти матчах в этом турнире кряду, подбираясь в рекорду Рууда ван Нистелроя.

Эдинсон Кавани на 71-й минуте счет сравнял благодаря рикошету: мяч просто ударился в колено уругвайского нападающего "ПСЖ" и залетел в ворота "Реала".

Окончательный счет за десять минут до финального свистка установил Каземиро, после удара которого мяч рикошетом от защитника залетел в сетку ворот.

Голы и моменты матча "ПСЖ" – "Реал":

В первом матче 1/8 финала, который прошел в Мадриде 14 февраля, "Реал" одержал победу со счетом 3:1.

В параллельном матче во вторник "Ливерпуль" и "Порту" сыграли вничью 0:0, дальше после победы 5:0 в выездном поединке проходит английский клуб.
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Сегодня|Спорт

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