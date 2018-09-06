Футболист "Сандерленда" опоздал в клуб на 72 дня

В команде собираются разорвать контракт с Папи Джилободжи

29-летний сенегальский защитник Папи Джилободжи прибыл в расположение "Сандерленда" только спустя 72 дня после установленного срока, сообщает The Sun.

Отмечается, что клуб отказался выплачивать игроку зарплату за время его отсутствия. В настоящее время юристы "Сандерленда" прорабатывают вариант с досрочным разрывом контракта с Джилободжи.

Игрок перебрался в "Сандерленд" в 2016 году из "Челси" за 8 миллионов фунтов стерлингов.

"Сандерленд" в сезоне-2017/18 вылетел из Чемпионшипа в третью по силе лигу Англии.

Напомним, что сегодня сборная Украины в городе Угерске-Градиште стартует в Лиге наций. Соперником нашей команды будет сборная Чехии. Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени. Мы ведем онлайн-трансляцию матча Чехия – Украина.

На этой неделе состоялась презентация новой формы сборной Украины. Домашний комплект формы традиционного желтого цвета, гостевая – синего. Новинкой стало появление резервной формы сборной Украины белого цвета. Также, кроме экипировки полевых игроков, были представлены образцы формы голкиперов. Они красного и черного цветов. Изюминкой экипировки стал нанесенный на спину лозунг "Слава Украине".