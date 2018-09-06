Онлайн матча Чехия – Украина

В четверг, 6 сентября, в чешском городке Угерске-Градиште состоится матч нового турнира УЕФА – Лиги наций. В нем сойдутся сборные Чехии и Украины.

Главная задача Лиги наций – замена большей части малоинтересных товарищеских поединков на матчи с турнирным значением и повышение их привлекательности для болельщиков. Поэтому в Лиге наций будет разыграно четыре путевки на Евро-2020. Их получат победители дивизионов.

С нами в группе второго дивизиона играет также сборная Словакии. Вчера словаки обыграли любительский состав Дании – 3:0. Матч Лиги наций Украина – Словакия пройдет 9 сентября во Львове.

Букмекеры о матче Чехия – Украина. В сегодняшнем поединке фаворитом встречи считаются хозяева. Котировки на победу Чехии – 2.55, на ничью – 3.10, на победу Украины – 3.00.

Матч Чехия – Украина начнется в 21:45 по киевскому времени. Мы проведем онлайн трансляцию поединка с Угерске-Градиште.

ОНЛАЙН ЧЕХИЯ – УКРАИНА

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко заявил перед матчем: Приехали за победой, но и ничья – неплохой результат.

На этой неделе состоялась презентация новой формы сборной Украины. Домашний комплект формы традиционного желтого цвета, гостевая – синего. Новинкой стало появление резервной формы сборной Украины белого цвета. Также, кроме экипировки полевых игроков, были представлены образцы формы голкиперов. Они красного и черного цветов. Изюминкой экипировки стал нанесенный на спину лозунг "Слава Украине".

Ранее был презентован трофей Лиги наций - кубок представляет собой флаг, элегантно спускающийся вокруг флагштока. Он олицетворяет все 55 национальных ассоциаций УЕФА.