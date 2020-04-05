Футболист сбежал от испанского коронавируса в Россию: клуб уже пообещал ему штраф

30-летний нападающий Федор Смолов пошел на нарушение правил карантина и умчал из Виго в РФ

Нападающий "Сельты" Федор Смолов самовольно покинул Испанию и вернулся в Россию, сообщает Mundo Deportivo. Форвард неоднократно запрашивал у клуба разрешение на поездку в РФ, но ему было отказано в связи с правилами карантина, который был введен из-за угрозы распространения коронавируса. В итоге футболист пошел на их нарушение.

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"Смолов сообщил о своей поездке и уехал с обязательством вернуться, как только решит свои личные дела. По возвращении его ждут санкции, в соответствии с внутренним распорядком", – говорится в заявлении "Сельты"

Федор Смолов / Фото: Getty Images

Смолов стал вторым игроком команды из Виго за последнее время, который улетел из Испании без разрешения. Ранее так поступил другой нападающий "кельтов" – Пионе Систо сбежал из охваченной коронавирусом Испании в Данию на авто. Лидеры "Сельты" тут же потребовали, чтобы руководство клуба его оштрафовало.

Отметим, что Федор Смолов выступает за "Сельту" на правах аренды. 30-летний футболист перешел в испанский клуб из московского "Локомотива" в конце января. В составе команды из Виго россиянин в 6 встречах забил 1 гол, который пришелся на выездную игру с "Реалом" (2:2).

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