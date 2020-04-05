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"Спасибо, гребаный нацист": в Испании не оценили помощь Зозули в борьбе против коронавируса

5 апреля, 09:40

Александр Трикиша

Украинский футболист подарил оборудование местной больнице, но все равно нарвался на оскорбления со стороны фанатов

Накануне украинский нападающий "Альбасете" Роман Зозуля подарил оборудование для больных коронавирусом в Испании. Несмотря на этот жест, некоторые испанские болельщики продолжают негативно относиться к украинцу. Поводом является обвинение фанатов "Райо Вальекано" в поддержке нацизма за свою помощь украинской армии.

Читайте также: Почему Зозулю в Испании считают нацистом: все подробности скандала

Неоднократно болельщики высказывали свое мнение об украинском футболисте во время поединков второй лиги чемпионата Испании. А во время матча в декабре прошлого года болельщики "Райо" оскорбляли Романа Зозулю, из-за чего игроки "Альбасете" отказались выходить на второй тайм. Уже давно известно, что некоторые фанаты "Райо Вальекано" воевали на Донбассе на стороне боевиков.

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Даже после помощи медикам в такое тяжелое время не все фанаты поменяли свое мнение об украинском нападающем. Приводим самые яркие комментарии фанатов:

  • "Он все еще гребаный нацист", – написал LIER.
  • "Он уже сделал больше, чем все "антифа" вместе взятые", – парировал Cos.
  • "Завтра в 14:88 все выходим на балконы, чтобы поаплодировать Роману Зозуле", – пошутил Dr. Santa Paciencia.
  • "Великолепно, Роман! Отлично! Спасибо, гребаный нацист", – написал Yassin.

Отметим, что в 2017 году Зозуля на правах аренды перешел из "Бетиса" в "Райо Вальекано", однако из-за конфликта с тамошними фанатами, обвинившими украинца в нацизме, Роман был вынужден покинуть клуб, не сыграв за него ни одного матча.

Смотрите, как Зозуля забивал за сборную Украины:

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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чемпионат Испании Альбасете Роман Зозуля

Источники: Сегодня|Спорт , FootBoom

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