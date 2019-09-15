Футболист "Шахтера" второй раз стал отцом: первые фото малыша

Майкон с женой и старшим сыном / Фото: Instagram

Центральный полузащитник "Шахтера" Майкон во второй раз стал отцом. Супруга Лиара 13 сентября подарила 22-летнему игроку еще одного сына. Мальчика назвали Зайон. Напомним, в семье футболиста подрастает Азафи-Лука.

"Счастлив так сильно, как только может быть счастлив человек, у которого родился еще один сын! Непередаваемые эмоции и радость", – признался Майкон.

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Бразилец Майкон летом прошлого года перешел из "Коринтианса" в "Шахтер", подписав контракт на пять лет. За это время провел три десятка матчей и забил 5 голов.

"С Лиарой мы вместе уже четыре года. А прошлой весной у нас родился сын Азафи-Лука. И знаете, с его появлением я по-настоящему почувствовал себя взрослым. Ребенок дал мне чувство большей ответственности и огромную дополнительную мотивацию. Все, что я сейчас делаю, это не столько для себя, сколько для сына, жены, родителей. И я счастлив этому!", – говорил в интервью "Сегодня" Майкон.

Напомним, что вчера "Шахтер" в сумасшедшем матче обыграл "Зарю" со счетом – 4:3. По ходу встречи "горняки" уступали с разницей в два мяча, а вырвали победу лишь в концовке поединка.

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