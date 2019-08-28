Футболист случайно выложил в сеть видео со своей девушкой, танцующей топлес

Звезда сборной Дании разместил в соцсети домашнее видео со своей девушкой

Филин Рупсторфф / Фото: Instagram

Футболист сборной Дании и норвежского "Русенборга" Никлас Бендтнер на своих страницах в соцсети поделился откровенным видео, на котором его девушка Филин Рупсторфф танцует топлес. Позже спортсмен спохватился и удалил видео со своей страницы, но оно успело разлететься по сети.

27 Авг 2019 в 6:58 PDT INSTAGRAM (@iltrash__)

Филин – известная датская модель. На страницу девушки подписаны более 300 тысяч поклонников.

Лучшие годы Бендтнера прошли в лондонском "Арсенале", где он выступал с 2005 по 2014 год. Также он успел поиграть за английские "Бирмингем", "Сандерленд" и "Ноттингем Форест", итальянский "Ювентус" и немецкий "Вольфсбург", откуда его выгнали со скандалом.

Напомним, не так давно Бендтнер попал в другой скандал. Знаменитый игрок сборной Дании сломал челюсть таксисту в Копенгагене. Вместе с ним в авто в этот момент находилась Филин Рупсторфф. После рассмотрения дела суд приговорил футболиста к 50 дням за решеткой.

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