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Футболист случайно выложил в сеть видео со своей девушкой, танцующей топлес

28 августа, 18:57

Звезда сборной Дании разместил в соцсети домашнее видео со своей девушкой

Филин Рупсторфф

Филин Рупсторфф / Фото: Instagram

Футболист сборной Дании и норвежского "Русенборга" Никлас Бендтнер на своих страницах в соцсети поделился откровенным видео, на котором его девушка Филин Рупсторфф танцует топлес. Позже спортсмен спохватился и удалил видео со своей страницы, но оно успело разлететься по сети.

INSTAGRAM (@iltrash__)

Филин – известная датская модель. На страницу девушки подписаны более 300 тысяч поклонников.

Лучшие годы Бендтнера прошли в лондонском "Арсенале", где он выступал с 2005 по 2014 год. Также он успел поиграть за английские "Бирмингем", "Сандерленд" и "Ноттингем Форест", итальянский "Ювентус" и немецкий "Вольфсбург", откуда его выгнали со скандалом.

Напомним, не так давно Бендтнер попал в другой скандал. Знаменитый игрок сборной Дании сломал челюсть таксисту в Копенгагене. Вместе с ним в авто в этот момент находилась Филин Рупсторфф. После рассмотрения дела суд приговорил футболиста к 50 дням за решеткой.

Ранее мы писали, что жена Месси засветила шикарную грудь своей подруги. На фотографии, которой поделилась Антонелла Роккуццо, главное внимание привлекла другая девушка.

Супермодель Алина Байкова, которой приписывали роман с Леонардо Ли Каприо, загорает топлес в Кропивницком:

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Источник: Сегодня|Спорт

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