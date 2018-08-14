Футболист технично обыграл соперника и получил ногой в лицо

Сегодня, 14:26

Игрок сборной Танзании поплатился за трюк на футбольном поле

Футболист технично обыграл соперника и получил ногой в лицо

Нередко техничные футболисты оказываются расплачиваются за свое мастерство прямо на футбольном поле. Так случилось и в матче между юниорскими сборными Бурунди и Танзании. В компенсированное время матча капитан сборной Танзании красиво обыграл соперника, но тут же получил удар ногой в голову, а затем защитник еще и на ногу ему наступил.

Интересно, что арбитр даже не удосужился показать нарушителю желтую карточку.

Ранее зарубежные СМИ сравнили жесткий нокаут в женском футболе и симуляцию Неймара в матче ЧМ-2018. Девушка повела себя намного мужественней футболиста сборной Бразилии, которого обвиняли в частой симуляции на чемпионате мира.

Ране мы писали о, вероятно, худшем нарушении правил в истории футбола. Игрок "Дюделанжа" двумя ногами ударил в живот соперника в Лиге чемпионов. Арбитр сразу же показам виновнику красную карточку.

Вчера мы сообщали, что женские команды устроили массовую драку из-за пенальти в чемпионате Аргентины. Четырех футболисток пришлось госпитализировать из-за полученных травм.
видео, футбол, футболист

Вы сейчас просматриваете новость "Футболист технично обыграл соперника и получил ногой в лицо". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня|Спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Футбол

Эмилиано Сала. Фото AFP

"Динамо" отказалось от форварда ПАОКА и нацелилось на игрока "Нанта"

Сегодня, 13:44

Киевляне продолжают поиски нападающего

Футбол

Андрей Шевченко. Фото AFP

Андрей Шевченко лично посетит матч "Динамо" в Лиге чемпионов

Сегодня, 13:04

Наставник сборной Украины просматривает потенциальных кандидатов в команду перед стартом Лиги Наций
Загрузка...

Футбол

Сергей Тумилович. Фото ФК "Динамо" Минск

"Главное, чтобы белорусам не отключили газ": экс-футболист насмехается над поражением "Зенита"

Сегодня, 11:43

Тумилович считает, что от российского правительства сейчас можно ожидать чего угодно

Футбол

Фото uefa.com

Расписание и результаты третьего раунда квалификации Лиги чемпионов

Сегодня, 11:10

С этой стадии в борьбу за трофей вступает киевское "Динамо"

Футбол

Мохамед Салах. Фото AFP

Звезде "Ливерпуля" Салаху грозит наказание за нарушения правил дорожного движения

Сегодня, 11:00

Египетского футболиста засняли в автомобиле с телефоном в руках

Футбол

Самуэль Это'О. Фото AFP

37-летний Самюэль Это'О продолжит карьеру в Катаре

Сегодня, 10:23

Камерунский ветеран не спешит вешать бутсы на гвоздь
Загрузка...