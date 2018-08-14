Футболист технично обыграл соперника и получил ногой в лицо

Нередко техничные футболисты оказываются расплачиваются за свое мастерство прямо на футбольном поле. Так случилось и в матче между юниорскими сборными Бурунди и Танзании. В компенсированное время матча капитан сборной Танзании красиво обыграл соперника, но тут же получил удар ногой в голову, а затем защитник еще и на ногу ему наступил.

Интересно, что арбитр даже не удосужился показать нарушителю желтую карточку.

TREMENDA PATADA en el partido entre Tanzania y Burundi por la Liga de África pic.twitter.com/7XxeMAq7EZ — Planeta Gol (@twPlanetaGol) 11 августа 2018 г.

Ранее зарубежные СМИ сравнили жесткий нокаут в женском футболе и симуляцию Неймара в матче ЧМ-2018. Девушка повела себя намного мужественней футболиста сборной Бразилии, которого обвиняли в частой симуляции на чемпионате мира.

Ране мы писали о, вероятно, худшем нарушении правил в истории футбола. Игрок "Дюделанжа" двумя ногами ударил в живот соперника в Лиге чемпионов. Арбитр сразу же показам виновнику красную карточку.

Вчера мы сообщали, что женские команды устроили массовую драку из-за пенальти в чемпионате Аргентины. Четырех футболисток пришлось госпитализировать из-за полученных травм.