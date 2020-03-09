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Футболист умер после столкновения с соперником: медики не смогли завести машину

9 марта, 10:26

Александр Трикиша

Пострадавшего пришлось везти в больницу на автомобиле журналистов

Футболист нигерийского "Насарава Юнайтед" Чиеме Мартинс скончался в результате столкновения с соперником в матче чемпионата страны против "Катсина Юнайтед". Как сообщает Goal, после столкновения Мартинс упал на газон и потерял сознание. Медики быстро погрузили его в машину скорой помощи, но не смогли завести автомобиль, потеряв драгоценное время.

В итоге футболиста доставили в больницу на автомобиле журналистов, но спасти спортсмена не удалось.

Тем временем, команды продолжили матч, но узнав о смерти одноклубника, другие футболисты "Насарава Юнайтед" расплакались прямо на поле. Видео со страдающими футболистами выложил в Twitter журналист Шина Олударе.

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Ранее мы писали, что в чемпионате Англии автобус с футболистами попал под обстрел: тяжелораненых доставили в больницу. Пострадал водитель и один из работников тренерского штаба.

Также мы писали, что СМИ ошибочно сообщили о смерти брата звезды "Ливерпуля" в автокатастрофе. По дороге на матч чемпионата Гвинеи автобус с командой врезался в дерево.

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умер футболист чемпионат Нигерии

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