Футболист в Англии перепутал линию поля с тенью

Вчера, 14:45

Курьез случился в матче второго по силе дивизиона Англии

Футболист в Англии перепутал линию поля с тенью

Курьезный случай произошел во время матча заключительного тура Чемпионшипа (второй по силе лиги Англии. – Прим.) между "Кардифф Сити" и "Редингом". Валлийский защитник команды гостей во время вбрасывания мяча из аута перепутал боковую линию поля с тенью от трибуны и ввел мяч в игру с неположенного места.

Тем не менее ни игроки "Кардиффа", ни главный арбитр, ни его помощник на линии не увидели нарушения правил, позволив "Редингу" продолжить свою атаку.

Добавим, что "Кардифф" в следующем сезоне будет выступать в Премьер-лиге – клуб из Уэльса занял второе место в турнирной таблице Чемпионшипа и заработал автоматическую путевку в ы элитный дивизион. "Рединг" завершил сезон на 20-м месте, сохранив прописку во второй лиге.

Напомним, что на прошлых выходных игрокам "Манчестер Сити" вручили чемпионский кубок. Украинский легионер команды Александр Зинченко чуть не разбил трофей "МанСити" и страшно испугался.

А во время знаменитой велогонки "Джиро д’Италия" фанатка обнажила грудь перед участниками. Болельщица оригинально приветствовала велосипедистов в Израиле.
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Сегодня|Спорт

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