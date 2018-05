Футболист в Англии перепутал линию поля с тенью

Курьезный случай произошел во время матча заключительного тура Чемпионшипа (второй по силе лиги Англии. – Прим.) между "Кардифф Сити" и "Редингом". Валлийский защитник команды гостей во время вбрасывания мяча из аута перепутал боковую линию поля с тенью от трибуны и ввел мяч в игру с неположенного места.

Тем не менее ни игроки "Кардиффа", ни главный арбитр, ни его помощник на линии не увидели нарушения правил, позволив "Редингу" продолжить свою атаку.

Добавим, что "Кардифф" в следующем сезоне будет выступать в Премьер-лиге – клуб из Уэльса занял второе место в турнирной таблице Чемпионшипа и заработал автоматическую путевку в ы элитный дивизион. "Рединг" завершил сезон на 20-м месте, сохранив прописку во второй лиге.

Did anyone else just see this in the Cardiff game? Throw in from the shadow line rather than the actual touch line?? Nobody picked up on it! pic.twitter.com/sWWSJukHbK