Футболист за 100 миллионов признался в лишнем весе: "Когда я в отпуске, то отдыхаю по-настоящему"

Эден Азар / Фото: Getty Images

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Полузащитник мадридского "Реала" Эден Азар не стал скрывать, что имеет проблемы с лишним весом. По словам бельгийца, за которого "Королевский клуб" заплатил прошлым летом 100 миллионов евро лондонскому "Челси", он набрал лишние килограммы перед переездом в Испанию. Ранее о форме Азара высказался Арсен Венгер: "Если 500-килограммовой лошади добавить пару кило, она проиграет заезд".

"Это правда, – сказал Азар. – Не буду скрывать, что набрал лишний вес. Но когда я в отпуске, то отдыхаю по-настоящему. Я набрал пять килограммов, потому что из-за особенностей организма я быстро набираю и сбрасываю вес. Когда я был в "Лилле" в 18 лет, то весил 72 или 73 кг. Когда я набрал мышечную массу, то весил 75-77 кг. Этим летом я весил 80 кг, но сбросил вес за 10 дней. В первые месяцы в "Реале" я просто недостаточно хорошо играл. Я думаю, что могу прогрессировать. Сейчас я чувствую себя лучше, больше обвожу, ускоряюсь и стараюсь помогать другим. Я не все делаю правильно, но стараюсь. В первые два месяца я много пасовал, а люди ждали от меня обводок".

Эден Азар / Фото: Getty Images

В семи матчах чемпионата Испании в этом сезоне 28-летний бельгиец забил один мяч и отдал один голевой пас.

Ранее мы писали, что другой игрок "сливочных" Гарет Бейл требует продать его в Китай и может больше не сыграть за "Реал".

Смотрите, как Азар забивал в финале Лиги Европы:

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