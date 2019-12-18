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Футболист за 120 миллионов евро играет в Бундеслиге в детской форме

18 декабря, 15:59

Домашний комплект "Баварии" велик на миниатюрного бразильского полузащитника

/ Фото: Reuters

Полузащитнику "Баварии" Филиппе Коутиньо не подходит фирменная экипировка мюнхенского клуба. Ранее мы сообщали, что "Барселона" готова сделать большую скидку для "Баварии", чтобы "сплавить" футболиста.

Оказалось, что технический спонсор "Баварии" предоставил команде форму на первую часть сезона до того, как Коутиньо перешел в мюнхенский клуб из "Барселоны" на правах аренды. Все аутентичные домашние комплекты формы оказались велики бразильцу, который не отличается богатырской фигурой, а рост составляет 172 сантиметра. Из-за этой ситуации футболист, который оценивается в 120 миллионов евро, вынужден играть в детской реплике экипировки.

При этом комплекты для выездных матчей чемпионата Германии и матчей Лиги чемпионов каким-то чудесным образом Коутиньо подходят. Тем не менее во второй части сезона бразильцу изготовят подходящую форму и для домашних встреч. Отмечается, что реплики отличаются от аутентичной формы тем, что настоящая форма легче и быстрее сохнет.

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Ранее мы сообщали, что "Барселона" хочет как можно скорее избавиться от звездного футболиста.

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форма чемпионат Германии Бавария полузащитники Филиппе Коутиньо Бундеслига

Источник: Bundesliga

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