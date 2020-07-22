Українська
$ 27,66
31,67
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

Футболиста избили и сожгли его машину – шокирующее нападение во Франции

22 июля, 09:48

Елена Павлова Елена Павлова

Теперь клуб позволит властям работать, чтобы пролить свет на этот инцидент

Во вторник защитник французского "Бреста" Ронаэль Пьер-Габриэль стал жертвой преступников. Клуб, арендовавший 22-летнего французского защитника у "Майнца", сообщил о нападении на футболиста и уничтожении его машины. Ранее мы сообщали, что лидера французского клуба даже не пустили на стадион.

"Вчера вечером в районе Бреста игрок Ронаэль Пьер-Габриэль стал жертвой нападения и получил телесные повреждения, прежде чем его машина была подожжена и полностью уничтожена. "Брест" решительно осуждает это событие и полностью поддерживает Ронаэля. К сожалению, подобные инциденты произошли с парнем, который прибыл в Финистер всего две недели назад. Это официальное сообщение будет единственным от "Бреста" в этом вопросе. Клуб теперь позволяет властям работать, чтобы пролить свет на этот инцидент. На самом деле, в таком спокойном городе, как наш, это не должно стать привычным делом", — приводится заявление "Бреста" на официальной странице клуба в Twitter.

Реклама

Напомним, что Пьер-Габриэль год назад перешел из "Монако" в "Майнц". Однако в сезоне-2019/20 он сыграл за немецкий клуб всего в 8 матчах и отметился одной голевой передачей.

Читайте также: Убийство на рассвете: во Франции застрелили брата звездного футболиста "Тоттенхэма"

А в досрочно завершившемся из-за пандемии чемпионате Франции "Брест" финишировал на 14-м месте в турнирной таблице, набрав 34 очка.

Реклама

Смотрите, как "Брест" играл в этом сезоне

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

машина футболист чемпионат Франции Брест нападение

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Прогноз, расписание и результаты 30-го тура чемпионата Украины по футболу
Прогноз, расписание и результаты 30-го тура чемпионата Украины по футболуЧУ по футболу
"Колос" – "Динамо": онлайн-трансляция матча Премьер-лигиЧУ по футболу
Результаты 34-го тура чемпионата Италии и турнирная таблица Серии А
Результаты 34-го тура чемпионата Италии и турнирная таблица Серии АФутбол
Чемпионат Украины по футболу: расписание, прогноз и результаты 31-го тура
Чемпионат Украины по футболу: расписание, прогноз и результаты 31-го тураЧУ по футболу
"Динамовское сердце" или иностранец: кто должен стать новым тренером киевлян?ЧУ по футболу
Стало известно о переговорах
Стало известно о переговорах "Динамо" с кандидатами на пост главного тренераЧУ по футболу

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять