Футболиста избили и сожгли его машину – шокирующее нападение во Франции

Теперь клуб позволит властям работать, чтобы пролить свет на этот инцидент

Во вторник защитник французского "Бреста" Ронаэль Пьер-Габриэль стал жертвой преступников. Клуб, арендовавший 22-летнего французского защитника у "Майнца", сообщил о нападении на футболиста и уничтожении его машины. Ранее мы сообщали, что лидера французского клуба даже не пустили на стадион.

"Вчера вечером в районе Бреста игрок Ронаэль Пьер-Габриэль стал жертвой нападения и получил телесные повреждения, прежде чем его машина была подожжена и полностью уничтожена. "Брест" решительно осуждает это событие и полностью поддерживает Ронаэля. К сожалению, подобные инциденты произошли с парнем, который прибыл в Финистер всего две недели назад. Это официальное сообщение будет единственным от "Бреста" в этом вопросе. Клуб теперь позволяет властям работать, чтобы пролить свет на этот инцидент. На самом деле, в таком спокойном городе, как наш, это не должно стать привычным делом", — приводится заявление "Бреста" на официальной странице клуба в Twitter.

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Напомним, что Пьер-Габриэль год назад перешел из "Монако" в "Майнц". Однако в сезоне-2019/20 он сыграл за немецкий клуб всего в 8 матчах и отметился одной голевой передачей.

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А в досрочно завершившемся из-за пандемии чемпионате Франции "Брест" финишировал на 14-м месте в турнирной таблице, набрав 34 очка.

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Смотрите, как "Брест" играл в этом сезоне

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