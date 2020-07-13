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Убийство на рассвете: во Франции застрелили брата звездного футболиста "Тоттенхэма"

13 июля, 14:31

Олег Люлька Олег Люлька

Кристоферу Орье было 26 лет. Врачи не сумели его спасти после огнестрельного ранения в живот

26-летний Кристофер Орье, брат знаменитого ивуарийского защитника "Тоттенхэма" Сержа Орье, был застрелен в Тулузе в понедельник, 13 июля. Убийство произошло в пять утра. Информацию французских СМИ подтвердил лондонский клуб, выразив соболезнования Сержу. Накануне 16-летний футболист насмерть разбился на мотоцикле.

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Кристофера Орье обнаружили рано утром с огнестрельным ранением в животе неподалеку от ночного клуба. Рядом с ним лежало оружие. Выстреливший сбежал и на данный момент продолжает разыскиваться полицией.

Отметим, что Кристофер Орье был срочно доставлен в больницу в критическом состоянии, однако скончался, не приходя в сознание.

Кристофер Орье

Кристофер Орье / Фото: Twitter

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Добавим, что Кристофер Орье играл в футбол на любительском уровне – в последнее время он выступал в пятой французской лиге за команду "Тулуза Родео". В 2011 году он проходил просмотр в клубе "Брентфорд", который выступал тогда во втором дивизионе Англии. "Все прошло хорошо, но я не смог остаться в клубе из-за незнания английского", – рассказывал позже Кристофер.

Смотрите, как забивает брат убитого футболиста Серж Орье

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убийство футболист Серж Орье Кристофер Орье

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