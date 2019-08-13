Футболиста "Марселя" выгнали из клуба из-за участия в телешоу

Адиль Рами / Фото: Getty Images

"Марсель" расторг контракт с защитником Адилем Рами. Такое решение было принято руководством клуба из-за нарушений игроком условий контракта.

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Через два дня после гостевого матча с "Тулузой" в предпоследнем туре чемпионата Франции Рами пропустил тренировку, отпросившись у президента клуба "по семейным обстоятельствам". Однако позднее выяснилось, что футболист отправился на съемки шоу "Форт Боярд".

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Футболист не согласен с решением клуба и его адвокаты в данный момент оспаривают решение "Марселя". Представители Рами настаивают, что клуб таким образом избавился от возрастного игрока, чей контракт действовал еще два года.

Рами выступал за "Марсель" с 2017 года. В минувшем сезоне 33-летний француз принял участие в 16 матчах французского национального чемпионата в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.

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