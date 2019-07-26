Поклонника Путина назвали дебилом за поздравление с днем рождения умершему футболисту

Олег Кононов оскандалился во время памятной речи в честь 60-летия со дня рождения Федора Черенкова

Олег Кононов. Фото: Официальный сайт ФК "Спартак"

В российском футболе разгорается очередной скандал. 25 июля отмечалось 60-летие со дня рождения известного игрока "Спартака" Федора Черенкова. Футболисты и тренеры "Спартака" посетили кладбище. Главный тренер "Спартака" Олег Кононов в своей речи поздравил умершего футболиста с днем рождения. Это вызвало возмущение у бывшего тренера "Краснодара" Игорья Шалимова, назвавшего Кононова "дебилом".

"Поздравляю Федора с 60-летием. Всех его друзей, всех болельщиков "Спартака". Все мы знаем какой игрок и какой человек он был. Редкость, когда сочетается и простота душевная, и ум, и интеллект. Такие игроки – единицы. Федор всегда в наших сердцах. Связка Гаврилова и Черенкова – то, на что надо ровняться. С днем рождения!", – сказал Кононов.

"Конечно, мощно поздравить Черенкова с днем рождения и юбилеем. Что "Спартак" хочет добиться с этим дебилом? Дебил – тот, кто делает вид. Ходить на кладбище и поздравлять с юбилеем Черенкова – высшая степень дебилизма. Он умер, и пусть земля ему будет пухом. Кононов? Когда человек умер, земля ему пухом и вечная память, а не с днем рождения. Поэтому и дебил. "Спартаку" успеха", – прокомментировал в Instagram высказывание Кононова Шалимов.

Позже Шалимов объяснил журналистам критику в адрес Олега Кононова.

"Когда человек приходит на могилу, стараясь показать, что он в тренде, но не может подготовить нормальную речь, сказать простые человеческие слова, это о многом говорит. В частности, об уме говорящего. На мой взгляд, прийти и сказать у могилы умершего, что ты его поздравляешь с днем рождения – признак дебилизма. Не могу представить, что приеду на могилу к своему отцу и скажу – с днем рождения, батя! Это же реально мрак какой-то. Как вы хотите, чтобы команда с таким тренером что-то выиграла? Поражен таким тупизмом. Не могу представить, чтобы великим людям, связанным со "Спартаком", пришло в голову такое высказывание", – отметил Шалимов.

Кононов запомнился в Украине довольно успешной работой со львовскими "Карпатами". Он возглавлял "бело-зеленых" с 2008 по 2011 год. Дважды белорус выводил "Карпаты" в еврокубки, за что был награжден Орденом Святого Юрия "за значительные достижения в развитии спорта во Львове". После этого он успел в Украине потренировать "Севастополь" и выиграть с ним Первую лигу.

А затем он оскандалился, сфотографировавшись в футболке с изображением президента России Владимира Путина. Такой жест вызвал бурю критики со стороны поклонников "Карпат".

Федор Черенков – рекордсмен по количеству матчей за "Спартак". Цвета московского клуба он защищал в период с 1977 по 1990, а затем еще возвращался в команду в 1991 и 1993 годах. За это время он провел 494 матча и забил 121 мяч. Трижды Черенков становился чемпионом СССР и один раз выигрывал золотые медали чемпионата России. Он ушел из жизни в 2014 году.

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Спортивный путь Ивана Ордеца:

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