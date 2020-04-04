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Футболиста сборной Сербии задержала полиция: пил в компании, да еще и во время комендантского часа

4 апреля, 18:28

Вадим Авдасев

Александар Прийович находился в увеселительном заведении в неположенное время

Пандемия коронавируса вынуждает власти идти на строгие запреты посещения общественных мест. Однако нередко их нарушают, в том числе и знаменитые люди. Например, в Сербии полиция поймала за нарушением правил нападающего футбольной сборной Александара Прийовича. К слову, читайте, как футбольная пара на карантине разбила люстру.

Причем спортсмен, которому вскоре исполнится 30 лет, проштрафился дважды. Во-первых, он нарушил комендантский час. В Сербии комендантское время ввели с 17:00 до 05:00. Кроме того, как сообщает агентство Reuters, футболист после 17:00 находился в одном из заведений Белграда, где в компании из пяти человек употреблял алкогольные напитки.

Полиция задержала Прийовича, но вскоре отпустила. Теперь все задержанные в ближайшее время должны явиться в прокуратуру, чтобы дать свои показания. Александар на данный момент является игроком клуба "Аль-Иттихад" в Саудовской Аравии. Ранее выступал в Швеции, Норвегии, Польше, Турции, Греции и успел поиграть за молодежную сборную Швейцарии.

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футбол комендантский час сборная Сербии коронавирус Александар Прийович

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