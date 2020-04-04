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До чего доводят тренировки с женой: футбольная пара на карантине разбила люстру

4 апреля, 16:11

Александр Трикиша

Игрок "Интера" показал, как тренируется с женой в условиях самоизоляции

Полузащитник "Интера" Антонио Кандрева во время карантина поддерживает форму вместе со своей женой. Футболист записал веселое видео, на котором он вместе с супругой перепасовываются в гостиной. Девушка удивила ловкостью владения мячом, но все же последним ударом заставила мужа схватиться за голову, когда угодила в люстру.

В текущем сезоне 33-летний Кандрева провел 24 матча во всех турнирах, забил четыре гола и сделал шесть результативных передач. В 2016 году Кандрева согласился снизить запросы по зарплате до 2,3 миллиона евро за сезон ради перехода в "Интер". Теперь ему придется выделить немного денег на ремонт люстры.

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Также мы писали о карантине футбольного комментатора: поиски позитива и эмоции для бутерброда. "Триматися позитивної хвилі!": известный комментатор Кирилл Круторогов каждый день дает дозу хороших новостей.

А лидер "Динамо" кардинально изменил имидж. Виктор Цыганков решил проблему с невозможностью обратиться к парикмахеру.

Напомним, что знаменитый французский футболист на карантине запустил новый "челлендж" с мячом. Поль Погба предложил каждому показать, что он умеет делать с мячом из любого вида спорта.

Но это все пустяки по сравнению с тем, как тренировался юный вратарь в условиях карантина. Необычная тренировка вызвала восторг даже у звезд футбола. Они становятся в очередь, желая провести совместную тренировку с мальчиком.

Смотрите, как испанские футболисты обошли карантин:

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чемпионат Италии Интер Италия коронавирус Антонио Кандрева

Источник: Сегодня|Спорт

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