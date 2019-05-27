В компании с "Шахтером": определились 25 участников группового этапа Лиги чемпионов

Чемпион Украины уже на групповой стадии, "Динамо" выступит в квалификации

Фото: ФФУ

Определились уже 25 участников группового этапа Лиги чемпионов. В число счастливчиков попал и чемпион Украины донецкий "Шахтер". Обладатель еще одной путевки определится после финала Лиги Европы: если трофей достанется "Арсеналу", в групповом этапе выступят канониры, а в случае победы Челси последняя путевка в группу ЛЧ достанется третьей команде чемпионата Франции Лиону, так как "аристократы" уже квалифицировались в групповой этап через внутренний чемпионат.

Напомним, что украинский струнный квартет выступит перед началом финала Лиги чемпионов. Девушки представят специальную версию культового гимна Лиги чемпионов.

Групповой этап Лиги чемпионов УЕФА-2019/20 на данный момент:

ИСПАНИЯ: "Барселона", "Атлетико", "Реал", "Валенсия"

АНГЛИЯ: "Манчестер Сити", "Ливерпуль", "Челси", "Тоттенхэм"

ИТАЛИЯ: "Ювентус", "Наполи", "Аталанта", "Интер"

ГЕРМАНИЯ: "Бавария", "Боруссия" Дортмунд, "Лейпциг", "Байер"

ФРАНЦИЯ: "Пари Сен-Жермен", "Лилль"

РОССИЯ: "Зенит", "Локомотив"

ПОРТУГАЛИЯ: "Бенфика"

УКРАИНА: "Шахтер"

БЕЛЬГИЯ: "Генк"

ТУРЦИЯ: "Галатасарай"

АВСТРИЯ: "Зальцбург"

Еще шесть путевок разыграют в квалификации, где Украину будет представлять киевское "Динамо". Киевляне стартуют с третьего отборочного раунда. Потенциальные соперники на этой стадии: "Базель" (Швейцария), "Олимпиакос" (Греция), ПСВ (Голландия), "Виктория" (Чехия), "Истанбул" (Турция), ЛАСК (Австрия).

Чемпионы Испании ("Барселона"), Англии ("Манчестер Сити"), Италии ("Ювентус"), Франции ("ПСЖ") и России ("Зенит") вместе с победителями Лиги чемпионов и Лиги Европы получат на жеребьевке группового этапа место в первой корзине.

Ранее мы писали, что путевка в Лигу чемпионов обогатит "Интер" на полсотни миллионов. В контрактах итальянского клуба со спонсорами прописаны сумы бонусов за выход в еврокубки.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " В компании с "Шахтером": определились 25 участников группового этапа Лиги чемпионов". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"