Сделать стартовой
26,47
29,62
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости футбола

В компании с "Шахтером": определились 25 участников группового этапа Лиги чемпионов

27 мая, 10:56

Чемпион Украины уже на групповой стадии, "Динамо" выступит в квалификации

Фото: ФФУ

Определились уже 25 участников группового этапа Лиги чемпионов. В число счастливчиков попал и чемпион Украины донецкий "Шахтер". Обладатель еще одной путевки определится после финала Лиги Европы: если трофей достанется "Арсеналу", в групповом этапе выступят канониры, а в случае победы Челси последняя путевка в группу ЛЧ достанется третьей команде чемпионата Франции Лиону, так как "аристократы" уже квалифицировались в групповой этап через внутренний чемпионат.

Напомним, что украинский струнный квартет выступит перед началом финала Лиги чемпионов. Девушки представят специальную версию культового гимна Лиги чемпионов.

Групповой этап Лиги чемпионов УЕФА-2019/20 на данный момент:

ИСПАНИЯ: "Барселона", "Атлетико", "Реал", "Валенсия"

АНГЛИЯ: "Манчестер Сити", "Ливерпуль", "Челси", "Тоттенхэм"

ИТАЛИЯ: "Ювентус", "Наполи", "Аталанта", "Интер"

ГЕРМАНИЯ: "Бавария", "Боруссия" Дортмунд, "Лейпциг", "Байер"

ФРАНЦИЯ: "Пари Сен-Жермен", "Лилль"

РОССИЯ: "Зенит", "Локомотив"

ПОРТУГАЛИЯ: "Бенфика"

УКРАИНА: "Шахтер"

БЕЛЬГИЯ: "Генк"

ТУРЦИЯ: "Галатасарай"

АВСТРИЯ: "Зальцбург"

Еще шесть путевок разыграют в квалификации, где Украину будет представлять киевское "Динамо". Киевляне стартуют с третьего отборочного раунда. Потенциальные соперники на этой стадии: "Базель" (Швейцария), "Олимпиакос" (Греция), ПСВ (Голландия), "Виктория" (Чехия), "Истанбул" (Турция), ЛАСК (Австрия).

Чемпионы Испании ("Барселона"), Англии ("Манчестер Сити"), Италии ("Ювентус"), Франции ("ПСЖ") и России ("Зенит") вместе с победителями Лиги чемпионов и Лиги Европы получат на жеребьевке группового этапа место в первой корзине.

Ранее мы писали, что путевка в Лигу чемпионов обогатит "Интер" на полсотни миллионов. В контрактах итальянского клуба со спонсорами прописаны сумы бонусов за выход в еврокубки.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег УЕФА, Лига чемпионов

Вы сейчас просматриваете новость " В компании с "Шахтером": определились 25 участников группового этапа Лиги чемпионов". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источники:

UEFA.com , Сегодня|Спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Путевка в Лигу чемпионов обогатит "Интер" на полсотни миллионов

23 мая, 11:31

В контрактах итальянского клуба со спонсорами прописаны сумы бонусов за выход в еврокубки

"Дрыхнет, как ребенок": Салаха "затравили", когда он пытался уснуть в самолете

22 мая, 15:09

Эпическое видео из салона самолета "Ливерпуля"

Украинский струнный квартет выступит перед началом финала Лиги чемпионов

21 мая, 17:31

Девушки представят специальную версию культового гимна Лиги чемпионов

Редкий херр Юрген Клопп: красная куртка отца, Beatles и оленина в жизни проклятого тренера "Ливерпуля"

20 мая, 13:59

"Ливерпуль" считают фаворитом на победу в ЛЧ, но за наставником "красных" тянется длинный шлейф лузера

"Лион" разгромил "Барселону" в финале Лиги чемпионов

18 мая, 21:47

Французский клуб четвертый раз подряд выиграл женский турнир

Тренер "Тоттенхэма" получил условную дисквалификацию на один матч Лиги чемпионов

17 мая, 23:11

Маурисио Почеттино наказан за задержку времени в полуфинале с "Аяксом"

Украинцам кардинально пересчитали пенсии: какую прибавку получат

Зарплата железнодорожников: в "Укрзализныце" назвали сумму

Как кошки воспринимают своих хозяев?

4 натуральных способа победить грибковую инфекцию ногтей

Самая красивая бегунья. Zdeňka Seidlová покоряет Instagram

Мужчины, которые не нравятся девушкам

У украинцев за долги будут забирать квартиры: к чему готовиться

Отек ног: как эффективно решить эту проблему

Больше незлья: Супрун назвала украинцам норму потребления сахара

Солистка Spice Girls о потере зрения после лазерной коррекции

Савченко на инаугурации Зеленского удивила нарядом

Старец увидел страну, с которой Россия начнет воевать

Все о молодежном ЧМ-2019 по футболу, где играет Украина: расписание, результаты, таблицы

Вчера, 23:56

Наша "молодежка" четвертый раз поехала на мундиаль, до этого украинские футболисты всегда выходили в плей-офф

Финал ЧМ-2019: онлайн трансляция матча Канада – Финляндия – 1:3

Вчера, 23:20

Текстовая трансляция с видеоповторами главного поединка чемпионата мира по хоккею

Без медальной интриги, но с борьбой за еврокубки: расписание и результаты 31 тура чемпионата Украины

Вчера, 23:15

В чемпионате Украины осталось определить, кто отправится в еврокубки, а кто – в Первую лигу

Это надо видеть: в Голландии судья засчитал гол, который сам же и забил

Вчера, 05:50

Да-да, в Нидерландах возможно и такое!

Космический гол на Гагарина: критик Блохина забил в подкате с 20 метров – в девятку!

25 мая, 18:59

Судьбу матча "Десна" – "Арсенал" решил невероятный по красоте удар в исполнении Андрея Богданова

Украинцам кардинально пересчитали пенсии: какую прибавку получат

Что происходит с телом человека который ест чеснок

Известное лекарство от давления признали опасным для сердца
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь