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Состоялась первая жеребьевка следующего сезона Лиги чемпионов

11 июня, 14:15

Все матчи предварительного раунда пройдут в столице Косово

Фото: UEFA.com

В Ньоне прошла жеребьевка предварительного раунда Лиги чемпионов сезона 2019/2020 годов. Чемпионы Гибралтара, Андорры, Сан-Марино и Косово поспорят в Приштине за одну путевку в первый отборочный раунд. Все матчи пройдут на стадионе "Фадиль Вокри". Ранее мы сообщали, что битва двух английских клубов в финале Лиги Европы вывела в Лигу чемпионов французский "Лион".

Итоги жеребьевки

Полуфиналы (25 июня)

  • "Фероникели" (Косово) – "Линкольн" (Гибралтар)
  • "Тре Пенне" (Сан-Марино) – ФК "Санта-Колома" (Андорра)

Финал (28 июня)

  • "Фероникели" (Косово)/"Линкольн" (Гибралтар) – "Тре Пенне" (Сан-Марино)/ФК "Санта-Колома" (Андорра)

В предварительном раунде играется мини-турнир из полуфиналов (25 июня) и финала (28 июня). Он пройдет в Косово на стадионе "Фадиль Вокри". Победитель сыграет в первом отборочном раунде Лиги чемпионов. Матчи пройдут 9/10 и 16/17 июля. Жеребьевка – 18 июня. Трое проигравших попадают во второй отборочный раунд Лиги Европы УЕФА. Добавим, что уже определились 26 участников группового этапа Лиги чемпионов.

Напомним, финальный матч турнира между "Ливерпулем" и "Тоттенхэмом" завершился победой ливерпульского клуба со счетом – 2:0. "Ливерпуль" в шестой раз стал победителем турнира. Счетв матче на первых минутах открыл Мохамед Салах, реализовавший пенальти, а в концовке встречи Ориги установил окончательный счет.

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Тег Лига чемпионов, жеребьевка

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Источник:

UEFA.com

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