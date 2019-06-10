Футболистов Турции три часа обыскивали в аэропорту Рейкьявика

Команда прибыла на отборочный матч Евро-2020 с Исландией

Перед Исландией турки обыграли чемпионов мира. Фото: AFP

Власти Турции считают неприемлемым инцидент с длительной задержкой в аэропорту Рейкьявика футболистов национальной сборной страны, прилетевших на отборочный матч чемпионата Европы-2020 с командой Исландии. Об этом заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.

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Ранее футболист сборной Турции Бурак Йылмаз пожаловался в Instagram, что команду на протяжении трех часов не выпускали из аэропорта. Как сообщил телеканал TRT, исландские сотрудники таможни затянули паспортный контроль, тщательно обыскав багаж спортсменов. Футболисты Эмре Белезоглу и Йылмаз назвали "хамством" подобное обращение к ним. После окончания всех процедур в аэропорту турецкие спортсмены были доставлены в отель.

"Неуважение, проявленное к нашей национальной сборной, неприемлемо, будут приняты меры, усилия уже начаты. Наше государство и народ рядом со своей сборной, но самый красивый ответ наши футболисты дадут на поле", – написал Калын.

"Проблема, с которой столкнулась наша национальная команда в аэропорту Исландии, неприемлема как с дипломатической, так и с человеческой точки зрения. Не должно быть сомнений, что будут приняты все меры", – написал в своем Twitter министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Матч сборных Исландии и Турции пройдет 11 июня в Рейкьявике.

Напомним, что в прошлом туре сборная Турции обыграла чемпионов мира команду Франции – 2:0:

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