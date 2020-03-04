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Футболисту сборной стиль польских команд понравился больше, чем украинских

4 марта, 13:32

Вадим Авдасев

Защитник Богдан Бутко дебютировал в Польше в составе "Леха" из Познани

Минувшей зимой защитник донецкого "Шахтера" и сборной Украины Богдан Бутко перебрался в польский "Лех". Футболист будет выступать за команду из Познани до окончания сезона 2019/2020 на правах аренды. Ранее мы сообщали, что Бутко уехал выступать в Польшу.

Во вторник вечером 29-летний защитник дебютировал в польском первенстве. Богдан отыграл за "Лех" весь домашний матч против "Гурника", а его команда победила со счетом 4:1. После встречи Бутко поделился своими впечатлениями:

"Возможно, я еще не на все 100% готов физически, как бы мне хотелось, однако это вопрос времени. Не так просто вернуться в оптимальную форму после травмы. Мне нравится стиль польских команд даже больше, чем украинских. Экстракласа более требовательна в некоторых моментах, в ней определенно больше борьбы и противостояний. Болельщики поддерживали нас на протяжении всего матча, создавали отличную атмосферу и оказали больше влияние на нашу игру".

Узнайте, как польский футболист сам себе сломал нос, пытаясь исполнить удар через себя.

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Эта победа позволила "Леху" подняться с пятого места на третье в Экстракласе.

Смотрите, как Богдан Бутко рассказывал, почему хотел уйти из футбола

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футбол чемпионат Украины Шахтер Донецк чемпионат Польши Богдан Бутко

Источник: FootBoom

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