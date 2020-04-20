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Футболисты "Арсенала" пошли на уступки клубу и согласились на сокращение зарплат

20 апреля, 21:02

Александр Трикиша

Лондонский клуб может компенсировать потери игрокам, если "канониры" по итогам сезона достигнет определенных успехов

Лондонский "Арсенал" на официальном сайте сообщил, что достиг договоренности с игроками, главным тренером Микелем Атетой и его тренерским штабом о сокращении зарплат из-за пандемии коронавируса. Зарплата будет сокращена на 12,5 процента. В клубе отмечают, что потерянная сумма может быть компенсирована в будущем, если "Арсенал" достигнет определенных успехов по итогам сезона. Ранее мы писали, что игроки "Арсенала" отказались идти на сокращение зарплаты.

"Мы гордимся и благодарны нашим игрокам и сотрудникам за то, что они собрались вместе, чтобы поддержать наш клуб в эти беспрецедентные времена, которые являются одними из самых сложных в нашей истории", – говорится в заявлении "канониров".

После 29-ти туров Премьер-лиги "Арсенал" занимает девятое место в турнирной таблице, но имеет матч в запасе против "Манчестер Сити".

Ранее мы писали, что "Тоттенхэм" просит своего бывшего тренера пойти на снижение зарплаты. По условиям увольнения, клуб продолжает платить Маурисио Почеттино зарплату, пока он не найдет новую команду.

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чемпионат Англии Арсенал Лондон коронавирус

Источник: Сегодня|Спорт

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