"Тоттенхэм" просит своего бывшего тренера пойти на снижение зарплаты

По условиям увольнения, клуб продолжает платить Почеттино зарплату, пока он не найдет новую команду

Руководство английского "Тоттенхэма" обратилось к бывшему главному тренеру команды Маурисио Почеттино с просьбой пойти на понижение зарплаты в связи с пандемией коронавируса. Аргентинский специалист покинул команду в ноябре прошлого года, но с условием, что "шпоры" продолжат платить тренеру его оклад, пока он не найдет новое место работы.

По информации Daily Mail, Почеттино зарабатывал в "Тоттенхэме" почти 10 миллионов евро в год. Вместе с Маурисио, "Тоттенхэм" выплачивает зарплаты всем членам его тренерского штаба.

Почеттино возглавил "Тоттенхэм" в 2014 году. До этого он работал в "Саутгемптоне" и "Эспаньоле". В четырех из пяти сезонов под руководством аргентинца "шпоры" финишировали в ТОП-4 английской Премьер-лиги, а также остановились в шаге от супер-трофея, проиграв в финале Лиги чемпионов-2019 "Ливерпулю" (0:2). Это было высшее достижение лондонцев за все время выступлений в самом престижном еврокубке.

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