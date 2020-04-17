Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,2
29,63
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

"Тоттенхэм" просит своего бывшего тренера пойти на снижение зарплаты

17 апреля, 10:42

Александр Трикиша

По условиям увольнения, клуб продолжает платить Почеттино зарплату, пока он не найдет новую команду

Руководство английского "Тоттенхэма" обратилось к бывшему главному тренеру команды Маурисио Почеттино с просьбой пойти на понижение зарплаты в связи с пандемией коронавируса. Аргентинский специалист покинул команду в ноябре прошлого года, но с условием, что "шпоры" продолжат платить тренеру его оклад, пока он не найдет новое место работы.

По информации Daily Mail, Почеттино зарабатывал в "Тоттенхэме" почти 10 миллионов евро в год. Вместе с Маурисио, "Тоттенхэм" выплачивает зарплаты всем членам его тренерского штаба.

Почеттино возглавил "Тоттенхэм" в 2014 году. До этого он работал в "Саутгемптоне" и "Эспаньоле". В четырех из пяти сезонов под руководством аргентинца "шпоры" финишировали в ТОП-4 английской Премьер-лиги, а также остановились в шаге от супер-трофея, проиграв в финале Лиги чемпионов-2019 "Ливерпулю" (0:2). Это было высшее достижение лондонцев за все время выступлений в самом престижном еврокубке.

Реклама

В тренде
10 первых побед футбола над коронавирусом: кто излечился и какие симптомы испытывал

Ранее мы писали, что клуб Моуринью из-за огромных долгов продает своего лучшего футболиста, но за рекордную сумму. Гари Кейн побьет рекорд Неймара по стоимости трансфера.

Обзор финала ЛЧ-2019 "Ливерпуль" – "Тоттенхэм"

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

чемпионат Англии Тоттенхэм Маурисио Почеттино

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус против спорта в режиме онлайн: жертвы, переносы и выздоровления
Коронавирус против спорта в режиме онлайн: жертвы, переносы и выздоровленияФутбол
От коронавируса умер бывший президент украинского футбольного клуба
От коронавируса умер бывший президент украинского футбольного клубаФутбол
Стриптиз с изюминкой: Ирина Морозюк полностью разделась на видео в Instagram
Стриптиз с изюминкой: Ирина Морозюк полностью разделась на видео в InstagramФутбол
Блондинка с финала Лиги чемпионов показала, как ее тело изменилось во время карантина
Блондинка с финала Лиги чемпионов показала, как ее тело изменилось во время карантинаФутбол
Переболевший коронавирусом футболист:
Переболевший коронавирусом футболист: "Курение делает вас более восприимчивыми к коронавирусу"Футбол
Игрок
Игрок "МЮ" на карантине подкатывает к модели, чья задница приносит удачу футбольным командамФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...