Футболисты "Арсенала" уронили и сломали Кубок Англии после победы в финале над "Челси"

Пьер-Эмерик Обамеянг не справился с ношей, и трофей упал на землю перед всей командой

Забавный инцидент произошел после вчерашней победы "Арсенала" над "Челси" в финале Кубка Англии. Подопечные Микеля Артеты не справились с ношей и упустили завоеванный трофей.

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Хотя именно "канониры" чаще всего побеждали в национальном Кубке. В их активе уже 14 побед, причем за последние шесть лет они обошли "Манчестер Юнайтед". За это время лондонцы брали трофей в 2014, 2015, 2017 и 2020 годах, тогда как "Красные дьяволы" всего раз – в 2016-м. У "МЮ" осталось 12 "викторий" в древнем турнире. Смотрите, как Пьер-Эмерик Обамеянг принес "Арсеналу" 14-й Кубок в истории.

Интересно, что габонский нападающий, который является и капитаном команды, на церемонии награждения едва не стал антигероем. В руках 31-летнего футболиста Кубок Англии распался на части, а затем трофей упал на газон. Правда, радости игроков это не омрачило, а наоборот – добавило празднованию "изюминку".

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Смотрите, как "Арсенал" вылетел зимой из еврокубков от греческого "Олимпиакоса":

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