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Сенсация в финале Кубка Англии! "Арсенал" завоевал трофей, одержав волевую победу над "Челси"

1 августа, 21:34

Олег Люлька Олег Люлька

"Канониры", пропустив в начале матча на "Уэмбли", склонили чашу весов в свою пользу благодаря Обамеянгу

На стадионе "Уэмбли" состоялся финальный матч Кубка Англии-2020 по футболу. Обладателем трофея стал лондонский "Арсенал", добывший волевую победу над земляками из "Челси" со счетом 2:1. И это при том, что аналитики отводили "канонирам" в этой встрече роль аутсайдера. Мы вели онлайн матча "Арсенал" – "Челси" 2:1 с видео и фото самых ярких моментов.

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Уже на 8-й минуте "Челси" открыл счет в финале Кубка Англии. Жиру пяткой скинул на Пулишича, и американец на замахе убрал Рюдигера, пробив после этого мимо вратаря "Арсенала" Мартинеса.

Однако впоследствии забивал только "Арсенал", точнее, форвард "канониров" Пьер-Эмерик Обамеянг. На 28-й минуте Аспиликуэта положил руку на плечо Обамеянга, который завалился едва войдя в штрафную, и судья после просмотра VAR назначил пенальти. Его реализовал габонец, заработавший 11-метровый. Так счет стал 1:1.

А на 68-й минуте Обамеянг забил победный для "Арсенала" мяч, который принес "канонирам" трофей. Габонец получил мяч на линии штрафной, на финте убрал Зума и пробил над Кабальеро, оформив дубль – 2:1.

Добавим, что последние 30 минут финала Кубка Англии "Челси" доигрывал в меньшинстве – у "синих" был удален Матео Ковачич. А на последние секунды "Челси" остался вообще вдевятером – Педро получил травму, а замены были уже исчерпаны.

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Пьер-Эмерик Обамеянг

Пьер-Эмерик Обамеянг / Фото: Reuters

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Это – уже 14-й Кубок Англии, завоеванный рекордсменом по этому показателю "Арсеналом".У "Манчестер Юнайтед" – 12 трофеев, у "Челси" осталось 8.

Смотрите, как "Арсенал" вылетал из Лиги Европы-2020

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видео голов чемпионат Англии Арсенал Лондон Челси Лондон Кубок Англии Пьер-Эмерик Обамеянг

Источник: Сегодня|Спорт

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