Футболисты "Арсенала" злостно нарушили карантин в Лондоне: клуб отреагировал на выходку игроков

Четыре футболиста "Арсенала" Давид Луис, Гранит Джака, Николя Пепе и Александр Ляказетт нарушили правила карантина в Лондоне во время пандемии коронавируса. Как сообщает Sky Sports, Пепе был замечен, играя с друзьями в футбол в Северном Лондоне, Давид Луис встретился с Джакой в парке, а Ляказетт сфотографировался с автомобильным парковщиком на улице.

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По информации источника, руководство лондонского клуба уже провело разъяснительную работу с игроками. Напомним, АПЛ ушла на вынужденную паузу из-за пандемии коронавируса, сыграв 29 туров. Сроки возобновления сезона остаются неизвестными. Лидером турнирной таблицы является "Ливерпуль".

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Ранее мы писали, что "Тоттенхэм" просит своего бывшего тренера пойти на снижение зарплаты. По условиям увольнения, клуб продолжает платить Маурисио Почеттино зарплату, пока он не найдет новую команду.

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