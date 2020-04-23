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Футболисты "Арсенала" злостно нарушили карантин в Лондоне: клуб отреагировал на выходку игроков

23 апреля, 22:01

Максим Перепелица

Лондонский клуб провел разъяснительную работу с нарушителями

Четыре футболиста "Арсенала" Давид Луис, Гранит Джака, Николя Пепе и Александр Ляказетт нарушили правила карантина в Лондоне во время пандемии коронавируса. Как сообщает Sky Sports, Пепе был замечен, играя с друзьями в футбол в Северном Лондоне, Давид Луис встретился с Джакой в парке, а Ляказетт сфотографировался с автомобильным парковщиком на улице.

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По информации источника, руководство лондонского клуба уже провело разъяснительную работу с игроками. Напомним, АПЛ ушла на вынужденную паузу из-за пандемии коронавируса, сыграв 29 туров. Сроки возобновления сезона остаются неизвестными. Лидером турнирной таблицы является "Ливерпуль".

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Ранее мы писали, что "Тоттенхэм" просит своего бывшего тренера пойти на снижение зарплаты. По условиям увольнения, клуб продолжает платить Маурисио Почеттино зарплату, пока он не найдет новую команду.

Смотрите, как забивает Месут Озил:

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чемпионат Англии Арсенал Лондон коронавирус

Источник: Sky Sports

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