Футболисты "Барселоны" просят главного скандалиста клуба остаться

Каталонцы пытаются убедить 32-летнего Видаля не уходить хотя бы до конца сезона

Луис Суарес и Артуро Видаль / Фото: Reuters

Игроки "Барселоны" не хотят, чтобы чилийский полузащитник Артуро Видаль покидал команду в зимнее трансферное окно. Об этом сообщает Sport.es со ссылкой на RAC1. Ранее мы писали, что игрок "Барселоны" оштрафован на 800 тысяч евро за драку.

Футболисты каталонского клуба воспользовались поездкой в Саудовскую Аравию для участия в Суперкубке Испании, чтобы убедить 32-летнего хавбека не уходить хотя бы до конца сезона. Источник отмечает, что одноклубники довольны игрой чилийца в этом сезоне, поэтому хотят, чтобы он остался.

Видаль перешел в "Барселону" летом 2018 года из мюнхенской "Баварии", которая получила за южноамериканца 18 млн евро. В нынешнем сезоне 32-летний полузащитник в 15 матчах чемпионата Испании стал автором шести забитых мячей. Контракт игрока с каталонским клубом действует до лета 2021 года.

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Ранее мы сообщали, что игрок "Барселоны" будет судится с клубом из-за недостачи денег. Артуро Видаль подал иск в суд на клуб из столицы Каталонии. Чилийский футболист обвиняет "Барселону" в том, что клуб недоплатил ему премиальных в размере 2,4 млн евро по ряду пунктов в контракте. Согласно одному из пунктов, "Барселона" должна была выплатить игроку сумму, близкую к 2 млн в том случае, если чилиец проведет на поле не менее 45 минут в 60 процентах матчей прошлого сезона.

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