Игрок "Барселоны" будет судится с клубом из-за недостачи денег

Артуро Видаль / Фото: Reuters

Полузащитник "Барселоны" Артуро Видаль подал иск в суд на клуб из столицы Каталонии.

Читайте также: десять элитных футболистов, которые катастрофически подешевели в 2019 году

Чилийский футболист обвиняет "Барселону" в том, что клуб недоплатил ему премиальных в размере 2,4 млн евро по ряду пунктов в контракте.

Согласно одному из пунктов, "Барселона" должна была выплатить игроку сумму, близкую к 2 млн в том случае, если чилиец проведет на поле не менее 45 минут в 60 процентах матчей прошлого сезона.

Реклама

Однако Видаль выполнил это условие лишь в половине матчей. Поэтому в клубе убеждены, что они не должны ему ничего из оговоренной суммы, в то время как адвокаты футболиста настаивают на том, что их клиент должен получить 50 процентов.

Остальная часть иска связана с другими пунктами в контракте Видаля с "Барселоной", в которых говорится о выплате премиальных в случае выхода клуба в 1/8 финала и четвертьфинал Лиги чемпионов, а также победы в чемпионате Испании.

Как мы сообщали, именно в "Барселоне" платят высокие зарплаты в спорте – в среднем 12,3 млн долларов в год.

Смотрите, как "Барселона" обыгрывала в Лиге чемпионов "Интер"

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама